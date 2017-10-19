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11:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде людей из аварийного дома переселили в ветхое общежитие

На окраинах Волгограда немало ветхого жилья. Улица Жолудева одна из самых колоритных. Только краски здесь грустные. Полная разруха. И даже если дом признали аварийным, это еще не значит, что его жильцам сразу дадут новую квартиру.

Мать-одиночка Евгения Фень переселилась из закрытого и признанного непригодным для обитания дома N20 в соседний, восемнадцатый. Выглядят оба здания, честно говоря, одинаково. Прописана женщина по-прежнему в старой квартире. Она опасается, что иначе ее навсегда оставят в новом жилище, которое, того и гляди, развалится.

— Уже год прошел с момента переезда. Обращались в департамент по жилищной политике Волгограда, в администрацию района. Ответ один: денег нет. По оценке на приобретение новых квадратных метров мне должны выплатить 709 тысяч рублей. Остается судиться. Но на адвоката надо 40 тысяч рублей. Где мне взять такие деньги? — говорит Евгения.

Удачливее оказались люди, которые жили в муниципальных квартирах. Тех расселили сразу. А вот собственникам пообещали выплатить положенное в трехмесячный срок. Прошло уже в четыре раза больше времени. Давайте заглянем в дом N18 из маневренного фонда. Ведь не сразу и догадаешься, что дом послевоенный. Проще поверить, что его не стали восстанавливать после Сталинградской битвы. Настолько сильно разрушен фасад.

Обваливается и проваливается все: стены, пол, потолок. Прогнившие половицы под ногами прогибаются, как подхалим перед начальником. Дыры закрыты фанерой и коврами.

— Дальше пройдите. Сейчас упадете, — советует местная жительница Наталья Родионова и с интересом наблюдает. Но я не падаю.

Это здание никак не хотят признавать аварийным. Некоторое время назад появлялся подозрительный субъект, который обещал решить проблему, если с каждой квартиры ему заплатят по тысяче рублей. Жильцы проигнорировали предложение мошенника.

— В 2013 году Госжилнадзор сообщил, что есть все основания признать дом аварийным. А районная и городская администрации не хотят, — объясняет Родионова. — Кругом трещины. В душ люди ходят и боятся, что могут провалиться на нижний этаж. Внутри все давно плохо, а снаружи начало обваливаться в позапрошлом году.

Между тем

В администрации города ситуацию прокомментировали так:

— После признания дома N 20 по улице Жолудева аварийным и подлежащим сносу всем жителям было предложено временно переехать в помещения маневренного жилого фонда до начала процедуры расселения. Предоставив всем нуждающимся в этом жильцам помещения городского маневренного фонда, муниципалитет начал работу по их расселению. Выплата компенсации будет произведена всем собственникам без исключения в порядке очередности в рамках муниципальной программы «Жилище». В настоящее время пять семей-собственников уже получили выплаты, еще две — заключили договоры мены. Что касается семей, проживающих в доме по договору соцнайма, то почти все они переселены в новые жилые помещения. Работа продолжается в плановом порядке.

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