В Волгограде людей из аварийного дома переселили в ветхое общежитие

Мать-одиночка Евгения Фень переселилась из закрытого и признанного непригодным для обитания дома N20 в соседний, восемнадцатый. Выглядят оба здания, честно говоря, одинаково. Прописана женщина по-прежнему в старой квартире. Она опасается, что иначе ее навсегда оставят в новом жилище, которое, того и гляди, развалится.

— Уже год прошел с момента переезда. Обращались в департамент по жилищной политике Волгограда, в администрацию района. Ответ один: денег нет. По оценке на приобретение новых квадратных метров мне должны выплатить 709 тысяч рублей. Остается судиться. Но на адвоката надо 40 тысяч рублей. Где мне взять такие деньги? — говорит Евгения.

Удачливее оказались люди, которые жили в муниципальных квартирах. Тех расселили сразу. А вот собственникам пообещали выплатить положенное в трехмесячный срок. Прошло уже в четыре раза больше времени. Давайте заглянем в дом N18 из маневренного фонда. Ведь не сразу и догадаешься, что дом послевоенный. Проще поверить, что его не стали восстанавливать после Сталинградской битвы. Настолько сильно разрушен фасад.

Обваливается и проваливается все: стены, пол, потолок. Прогнившие половицы под ногами прогибаются, как подхалим перед начальником. Дыры закрыты фанерой и коврами.

— Дальше пройдите. Сейчас упадете, — советует местная жительница Наталья Родионова и с интересом наблюдает. Но я не падаю.

Это здание никак не хотят признавать аварийным. Некоторое время назад появлялся подозрительный субъект, который обещал решить проблему, если с каждой квартиры ему заплатят по тысяче рублей. Жильцы проигнорировали предложение мошенника.

— В 2013 году Госжилнадзор сообщил, что есть все основания признать дом аварийным. А районная и городская администрации не хотят, — объясняет Родионова. — Кругом трещины. В душ люди ходят и боятся, что могут провалиться на нижний этаж. Внутри все давно плохо, а снаружи начало обваливаться в позапрошлом году.

Между тем

В администрации города ситуацию прокомментировали так: