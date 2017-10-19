Бизнес на высоте
Кто арендует офисы в «Москва-Сити».
Кто арендует офисы в «Москва-Сити».
Москва обошла Дубай и
Сегодня в мире всего 135 небоскребов выше 300 м. Первое место вот уже семь лет — за «Бурдж-Халифа» в Дубае высотой 828 м. Для сравнения — башня «Федерация» на 454 м ниже. Вместе с этим небоскребом в России всего пять таких зданий. И все они в «Москва-Сити», — кроме «Федерации», есть еще «Око», «Город столиц», «Евразия» и «Меркурий Сити Тауэр».
Примечательно, что вот уже несколько лет подряд арендные ставки в деловом центре столице падают: по сравнению с концом 2014 года офисы подешевели на 30%. Изменился и состав арендаторов, говорит директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков: «Состав российских и иностранных компаний сильно меняется. В 2012—2014 годы порядка 70% арендаторов составляли иностранные компании. Но сейчас их доля действительно уменьшается. По итогам первых девяти месяцев 2017 года подавляющее большинство арендаторов, 70%, это российские компании».
Уход иностранных арендаторов из Сити вполне закономерен. На фоне санкций и замедления развития бизнеса зарубежные компании вынуждены были переехать в более доступные
Если говорить о самих арендаторах, то по итогам девяти месяцев этого года все сделки пришлись на частные компании, а еще пару лет назад офисы в «Москва-Сити» в основном снимали компании с госучастием, говорит партнер Cushman&Wakefield Семен Юрченко: «Практически все без исключения проекты в “Сити” строятся на заемные деньги российских банков. Государство, одной рукой выделяя деньги на строительство, другой, насколько это возможно, поддерживает эти проекты со стороны конечного спроса. Вакантных площадей
Если пройтись по арендаторам, по сути, половину площадей «Москва-Сити» занимают всего две компании, резюмирует руководитель отдела исследований консалтинговой компании JLL Олеся Дзюба: «За последние пять лет в этом комплексе значительно выросла доля банков и добывающих компаний. В частности, это ЦБ, который в “Москва-Сити” занимает или будет занимать две башни — “Евразию” и “Федерацию”. В итоге речь идет о доле в 31%. В свою очередь, компания “Транснефть”, которая купила башню “Эволюция”, в результате получила долю площадей в 20%. В ближайшем будущем, скорее всего, мы увидим еще одну крупную сделку с государственным участием — АИЖК будет покупать площади в башнях “IQ-квартала” для трех министерств».
Доля вакантных площадей в Сити сейчас порядка 16%, но с закрытием сделки АИЖК она существенно снизится. На этой неделе стало известно, что Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг переедут в деловой центр уже в следующем году.
По данным газеты «Коммерсантъ», на переезд трех министерств в «Москва-Сити» АИЖК займет на долговом рынке 35 млрд руб. Речь идет о покупке 75 тыс. кв. м в башнях