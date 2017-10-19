Трехлетний бюджет Хабаровска обсудят горожане на публичных слушаниях
В следующий четверг, 26 октября, в администрации Хабаровска пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.
В следующий четверг, 26 октября, в администрации Хабаровска пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.
Мэрия дальневосточной столицы приглашает жителей принять участие в общественном обсуждении главного финансового документа города. Публичные слушания пройдут в большом зале администрации города, начало в 18:00.
Проект бюджета доступен на сайте мэрии. Горожане могут прислать предложения и замечания к проекту до 23 октября по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66 (с пометкой «Финансовый департамент» на конверте), а также передать их лично в кабинет № 443. На слушаниях жители Хабаровска смогут высказаться в порядке предварительной записи, которая производится при регистрации участников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на