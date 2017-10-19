Корейским инвесторам предложили локализовать производство в Петербурге
Площадкой для размещения складов может стать «Марьино».
Площадкой для размещения складов может стать «Марьино».
Корейских инвесторов пригласили в Петербург. Об этом сообщил
«Мы предлагаем корейским предприятиям разместить свои складские комплексы и локализовать производство на площадках промышленных зон и особой экономической зоны
Завязать отношения с нашими кластерами: кластером медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий; композитным кластером; автомобильным кластером «Автопром Северо-Запад».
Также чиновник добавил, что инвесторы из Кореи могут быть задействованы в совместном развитии инфраструктуры Северного морского пути.
В настоящее время Игорь Албин принимает участие в работе