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12:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Корейским инвесторам предложили локализовать производство в Петербурге

Площадкой для размещения складов может стать «Марьино».

Корейских инвесторов пригласили в Петербург. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на своей странице в Telegram.

«Мы предлагаем корейским предприятиям разместить свои складские комплексы и локализовать производство на площадках промышленных зон и особой экономической зоны Санкт-Петербурга, в индустриальном парке «Марьино», — написал Албин.

Завязать отношения с нашими кластерами: кластером медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий; композитным кластером; автомобильным кластером «Автопром Северо-Запад».
Игорь Албин
Вице-губернатор Северной столицы

Также чиновник добавил, что инвесторы из Кореи могут быть задействованы в совместном развитии инфраструктуры Северного морского пути.

В настоящее время Игорь Албин принимает участие в работе бизнес-форума по сотрудничеству петербургских и корейских предприятий в Пусане.

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