Корейским инвесторам предложили локализовать производство в Петербурге

Корейских инвесторов пригласили в Петербург. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на своей странице в Telegram.

«Мы предлагаем корейским предприятиям разместить свои складские комплексы и локализовать производство на площадках промышленных зон и особой экономической зоны Санкт-Петербурга, в индустриальном парке «Марьино», — написал Албин.

Завязать отношения с нашими кластерами: кластером медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий; композитным кластером; автомобильным кластером «Автопром Северо-Запад». Игорь Албин Вице-губернатор Северной столицы

Также чиновник добавил, что инвесторы из Кореи могут быть задействованы в совместном развитии инфраструктуры Северного морского пути.