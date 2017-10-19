В сёлах Иркутской области жилищное строительство увеличилось в шесть раз
За девять месяцев 2017 года в Иркутской области построено 2343 здания, из них 135 -нежилых (промышленные, учебные и другие).
За девять месяцев 2017 года в Иркутской области построено 2343 здания, из них 135 -нежилых (промышленные, учебные и другие).
Введено 10627 квартир общей площадью 589,6 тыс. кв. м, в том числе треть — в сельской местности. Жилищное строительство на селе в сравнении с
В перечне введенных в строй зданий есть объекты энергетики, нефтедобычи, связи, коммунального хозяйства. Введены мощности по производству хлебобулочных изделий (0,3 т в сутки) и цельномолочной продукции (5 т в смену). Построено 24 км
Построены два культовых сооружения. Список социальных учреждений пополнился новой школой в Иркутске (на 1275 ученических мест), сельскими