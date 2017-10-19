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11:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский памятник заселят верующими

После реставрации.

Одну из квартир, расположенных в «Доме купца Степанова» (ул. Горького, 33), в ближайшее время ожидает реставрация и приспособление под жилье для православных паломников. Об этом сообщили «Уралинформбюро» реставраторы, участвовавшие в составлении акта историко-культурной экспертизы памятника.

Текст акта, подготовленный экспертами из Екатеринбурга и Челябинска, опубликован на сайте свердловского Управления по охране и использованию объектов культурного наследия. Заказчиком экспертизы выступили архитектурно-реставрационная организация «Ордер» и православный приход Собора великомученицы Екатерины, относящийся к Екатеринбургской епархии РПЦ.

Участок, на котором расположен «Дом Степанова», в XVIII веке находится на территории так называемой Церковной части Екатеринбургской крепости. Сам дом был построен в 1886 году по проекту архитектора Василия Коновалова. Его владельцем в 1910 году был купец Леонид Степанов, занимавшийся мукомольным бизнесом.

При советской власти дом использовался под коммунальное жилье и подвергся перестройке: с него сняли балкон, мраморные ступени крыльца заменили деревянными, также были снесены флигель и конюшня. Сегодня часть здания используется под жилье, а часть занимает филиал Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Реставрация и приспособление дома Степанова под современные нужды требует сохранения первоначальной внутренней структуры здания, считают эксперты. Так, оконные проемы должны остаться деревянными, а восточный лицевой фасад следует выполнить из лицевого кирпича, сохранив при этом штукатурный потолочный карниз.

Отдельно прописаны в документе условия перепланировки квартиры № 4, которую приход уже купил под жилое помещение. Там планируется демонтаж и перенос закладки исторических проемов стены для их последующего восстановления. По мнению экспертов, это технически возможно, однако при проведении работ следует защитить историческую кирпичную кладку от влаги.

«Там не будет проводиться никаких религиозных ритуалов», — заверила «Уралинформбюро» член экспертной группы, реставратор Лариса Шашкина. По ее словам, квартира будет использоваться для отдыха и временного размещения паломников и монахинь. По словам эксперта, будущие пользователи квартиры осведомлены о своих обязанностях по сохранению объекта культурного наследия.

Куда большую тревогу у специалистов-реставраторов вызывают другие жильцы «Дома купца Степанова», которые время от времени затапливают нижние этажи. Из-за этого здание может оказаться в аварийном состоянии, и ему очень скоро потребуется ремонт перекрытий, считает Лариса Шашкина.

Следует напомнить, что в октябре 2017 года депутаты Екатеринбургской гордумы разделили полномочия по передаче муниципальной собственности в ведение религиозных организаций между ДУМИ и городским Комитетом по жилищной политике. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот порядок будет касаться не только организаций Русской православной церкви, но и других конфессий, зарегистрированных в Екатеринбурге.

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