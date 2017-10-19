В Новосибирске появится инвестиционный портал

Максим Останин считает, что появление нового портала принесет большую пользу, ведь в Новосибирске насчитывается 126 тысяч предпринимателей, а малый бизнес обеспечивает рабочими местами 320 тысяч человек, что составляет 40% трудоспособного населения. Он отметил, что в городе действуют 9 концессионных соглашений на 750 млн. рублей, 10 инвестиционных договоров на 836 млн. рублей, а по данным на третий квартал этого года частные инвесторы внесли 34,3 млн. рублей в осуществление своих проектов.