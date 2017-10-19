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11:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске появится инвестиционный портал

НОВОСИБИРСК, 19 октября, ФедералПрессс. Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Останин заявил, что с 1 ноября в тестовом режиме начнет работать «Инвестиционный портал Новосибирска», на котором будет размещена карта города специального назначения.

Максим Останин считает, что появление нового портала принесет большую пользу, ведь в Новосибирске насчитывается 126 тысяч предпринимателей, а малый бизнес обеспечивает рабочими местами 320 тысяч человек, что составляет 40% трудоспособного населения. Он отметил, что в городе действуют 9 концессионных соглашений на 750 млн. рублей, 10 инвестиционных договоров на 836 млн. рублей, а по данным на третий квартал этого года частные инвесторы внесли 34,3 млн. рублей в осуществление своих проектов.

Согласно данным опроса, главными проблемами потенциальные инвесторы называют навигацию (куда идти?) — 32%, поиск предложений для инвестора — 21% и открытость и доступность информации — 17%. Новый портал призван помочь в решении этих проблем.

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