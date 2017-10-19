Рашит Мамлеев: «В Башкирии снижаются объемы строительства жилья, особенно резкое падение произошло в 2017 году»

Источник: Proufu.ru

Многие компании, не в силах выполнить их, вынуждены будут уйти с рынка и это подстегнет цены на квартиры. Об этом, а также о том, почему строители последние несколько лет возводят все меньше домов, что будет, если отменить долевое строительство и какой вред наносит Уфе точечная застройка и застройка парковых зон в интервью с президентом ассоциации «Союз строителей РБ» Рашитом Мамлеевым.

Минус 10% с начала года.

— Рашит Фаритович, сначала о самочувствии строительной отрасли. Председатель Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Халит Махмудов недавно заявил, что в 2017 году темпы строительства жилья по сравнению с 2016 годом снизятся на 6,7%. И падают они уже не первый год. С чем это связано?

— Снижение объемов строительства идет, особенно резкое падение произошло в 2017 году. Этот год на самом деле стал наиболее сложным для строительной отрасли Башкирии. За восемь месяцев этого года ввод в действие домов в республике снизился на 10%, а по итогам августа текущего года к августу прошлого года — на 15%.

— Но тогда цифра, которую озвучил Махмудов неправильная, она занижена?

— Я называю официальные данные, а не просто взятые из головы. И самое интересное, что структура вводимого жилья в республике на протяжении нескольких лет остается следующей — 2/3 возводимого жилья — индивидуальное и 1/3 — это высотное, многоквартирное жилье и это вызывает опасение. Экономическое состояние строительных предприятий, мягко говоря, нестабильное. В союзе строителей состоит порядка 670 организаций со всей республики и по пальцам можно пересчитать тех, кто имеет стабильную финансовую ситуацию.

Практически все работают на средства заказчиков или дольщиков. Но сегодня, чтобы получить доступ к деньгам дольщиков необходимо провести огромное количество процедур с документацией и это занимает время.

А банковская система в настоящее сформирована так, что они ломятся от денег, но вкладывать их в строительный комплекс не рискуют. Кредитные учреждения финансируют только те организации, которые имеют залоговые возможности и большие обороты. Хотя в начале 2000-х годов с банками работать было гораздо проще, кредиты выдавались, пусть и с определенными требованиями.

Еще одна проблема — строительные компании, не имея оборотных средств, не могут участвовать в аукционах по приобретению земельных участков. То есть весь этот комплекс негативных причин приводит к тому, что падают объемы строительства жилья в Башкирии.

В Башкирии не хватает жилья.

— Республиканские власти, говоря о падении строительного рынка, добавляют, что, Башкирия итак перенасыщена жильем, дескать, ничего страшного нет.

— Сегодня обеспеченность жильем в Башкирии порядка 24,5 квадратных метров на нос. В целом по России эта цифра немножко выше. А в Норвегии обеспеченность — 74 квадратных метра на человека, США — 70, Германии — 43, Франции — 40. И, наверное, вы помните, когда в 2012 году принимались майские указы, руководством государства говорилось, что к 2020 году наша страна должна вводить не менее 140 миллионов квадратных метров в год, то есть не менее одного квадратного метра на нос, это норма. Но по состоянию на 1 января 2017 года построено только 69−70 миллионов метров жилья, из них порядка 50 миллионов подрядным способом. И говорить о том, что сегодня жилье не востребовано, считаю, неправильно. Мы ставим своих граждан в ущербное положение и поэтому должны, наверное, думать о том, какие условия нам нужно создать, чтобы люди могли приобретать квартиры.

— А какие условия, по вашему мнению, должны быть созданы?

— Та ипотека, которая есть в России, она не наша, она навязана нам определенными «союзниками». Беря жилищный кредит, мы работаем на благосостояние банков. Говорят, что по итогам прошлого года Сбербанк получил 400 миллиардов чистой прибыли, когда вся страна находится в таком тяжелейшем положении.

— У меня вот в Сбербанке ипотека под 13%.

— Вот за 20 лет вы в 2−3 раза переплатите стоимость квартиры, то есть работаете на банки. И это все создано искусственно. Даже сами банкиры говорят, что сегодняшняя система ипотечного кредитования работает не на граждан России.

Социальное жилье в Уфе дороже, чем в Казани.

— Рашит Фаритович, чтобы обеспеченность жильем была выше, наверное, это самое жилье должно быть доступнее. Некоторые эксперты при этом говорят, что в Уфе квартиры стоят дороже, чем в Казани.

— Хочу привести официальные цифры. Пот данным Башкортостанстата, во втором квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом 2016-го цены на жилье снизились: первичный рынок с 51,3 тысячи до 50 тысяч рулей, вторичный рынок с 51 тысячи до 48,9 тысяч рублей. В целом по Татарстану цены во втором квартале 2017-го выше, чем Башкортостане: первичный рынок — 56,3 тысячи за квадратный метр, вторичный — 55 тысяч рублей. Учитывая, что цены на жилье складываются из цен в столицах республик, то можно предполагать, что квартиры в Казани дороже, чем в Уфе. Это речь идет о коммерческом жилье, а вот социальное в Казани дешевле.

— Ну и в продолжение темы стоимости жилья в Башкирии. Вы не так давно говорили, что в связи с принятием закона № 218, защищающего дольщиков от нечестных застройщиков, цены уже в начале следующей весны вырастут аж на 20%. По-прежнему так считаете?

— Если четко выполнять условия 218-го закона, многие строительные организации даже крупные в это дело не вписываются. В итоге объемы строительства упадут и соответственно цены вырастут.

Власти не контролируют строительство жилья.

— Этот новый закон, когда заработает в полную силу, действительно позволит решить проблему обманутых дольщиков?

— Нет, не думаю. Сейчас создается еще агентство по обманутым дольщикам, а ведь, чтобы этой проблемы не было, за строительство домов головой должна отвечать местная власть, у которой есть административный ресурс, штат для принятия решения на любой стадии возведения объекта. Потому что обманутые дольщики не появляются в один день, это система складывается определенный период, по мере накопления проблемы.

— В таком случае выходит, что нет государственного контроля?

— Получается, нет!

— А почему?

— А я не знаю. У нас кто отвечает за обманутых дольщиков?

— Думаю, Минстрой.

— Сегодняшний Госстрой — это комитет, у которого функций надзорных минимум. Это раньше было министерство строительство или главное управление по строительству БАССР, у них были в руках все ресурсы — финансовые, материальные. Сейчас Госстрой может только рекомендовать.

— Так вы же только что сказали, что у государства есть рычаги влияния на застройщиков?

— Нет, рычаги определенные есть, но надо их использовать.

Отменят долевое строительство — подскочат цены на жилье.

— В июле региональные власти вообще озвучили идею запретить долевое строительство. Как вы относитесь к ней? Чем она может обернуться для людей, желающих купить квартиру и строителей?

— Если отменить долевое строительство, то объемы жилья упадут совсем, цены подскочат, поэтому это не решение.

— К этой мысли чиновники пришли от безуспешности в борьбе проблемой обманутых дольщиков.

— В общей массе введенного жилья обманутые дольщики составляют небольшой процент. Зато он самый громкий, законодатели кинулись защищать их от недобросовестных застройщиков. Строители же, нормальные люди, которые обеспокоены работой своих предприятий. И лишь единицы тех, кто затягивает сроки сдачи домов или вообще не достраивает их, единицы, на которых потом ссылается вся общественность, и переводятся стрелки на всю отрасль в целом. Да с этими отдельными единицами надо разбираться, наказывать беспощадно по всей строгости закона, ужесточить требования к расходованию средств дольщиков, отчетности. Но нельзя все беды в экономике сваливать на строителей. Вот, допустим, сметная стоимость объекта 100 рублей стоит, из них 50−60 рублей — это строительные материалы. И строители могут влиять только на 30−35 рублей сметной стоимости. Поэтому, считаю, что объективно надо подходить к этому вопросу.

Точечная застройка и застройка парковых зон — зло.

— Теперь давайте уйдем от темы обманутых дольщиков к точечной застройке в Уфе. Ваше отношение к этой беде?

— Не могу сказать, что я негативно отношусь к точечной застройке, это создает неудобства. Выехать в шесть часов вечера с центра города практически невозможно, улицы Ленина, Кирова, Цурюпы забиты. Ограничить точечную застройку, думаю, нельзя, но в массовом виде, вести строительство в центре города тоже невозможно, это создает неудобства для жителей. У нас есть микрорайон Забелье, где запроектировано и ведется строительство 10−12 миллионов квадратных метров жилья. Почему мы не осваиваем этот район? Почему не занимаемся строительством инженерных сооружений к нему? Строят в центре, потому что там все есть — магазины, школы, детские сады, дороги, можно получать чистую прибыль. А в Забелье если возводить дома, то надо и электричество проводить, очистные сооружения строить, транспортную схему разрабатывать.

— А застройка парковых зон в Уфе, такие, например, как парк Якутова у вас тоже не вызывает негативных чувств?

— Как житель Уфы, думаю, это не совсем нормально. В городе должно быть больше парков. А если дома, значит, там будут машины. При строительстве высоток надо выходить за пределы города.

— И напоследок, в 2018 году я так понимаю ничего хорошего строителям ждать, также не стоит?

— Я смотрю в будущее оптимистично, думаю, что в конце следующего года должен произойти сдвиг.

— Так ведь предпосылок для этого нет.