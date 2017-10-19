Под Краснодаром строят детский садик на 170 мест

Как сообщил руководитель подрядной организации ООО «Грант Строй» Олег Карауш, на строительной площадке уже завершены работы по устройству фундаментной плиты, выполняется армирование наружных, внутренних стен и колонн цокольного этажа. Сейчас на объекте задействованы около 20 специалистов и 2 единицы техники. В ближайшее время, чтобы ускорить производство работ, строительство будет организовано в две смены, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.