Под Краснодаром строят детский садик на 170 мест
На строительной площадке уже завершены работы по устройству фундаментной плиты.
На строительной площадке уже завершены работы по устройству фундаментной плиты.
Краснодар. 19 окт. — Новая Кубань. В поселке Плодородном под Краснодаром идет строительство детского садика на 170 мест. Объект возводится за счет средств федеральной программы «Жилище».
Как сообщил руководитель подрядной организации ООО «Грант Строй» Олег Карауш, на строительной площадке уже завершены работы по устройству фундаментной плиты, выполняется армирование наружных, внутренних стен и колонн цокольного этажа. Сейчас на объекте задействованы около 20 специалистов и 2 единицы техники. В ближайшее время, чтобы ускорить производство работ, строительство будет организовано в две смены, сообщает
На стройке побывал глава города Евгений Первышов. Он отметил, что жители поселка Плодородный очень ждут завершения работ, и призвал специалистов сохранять высокую интенсивность строительства на всех этапах возведения детского сада.
Строительство планируют завершить к 2019 году.