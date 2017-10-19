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11:19 (мск), источник: Kazinform

Два новых спутника появятся у Казахстана в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин в рамках Международного форума «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы 2017» рассказал о системе работы космической системы KazSat, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Он отметил, что одним из направлений деятельности в космической отрасли является развитие и расширение использования орбитальной группировки космических аппаратов Казахстана.

«Сейчас как вы знаете, четыре аппарата работают в штатном режиме. В начале следующего года орбитальная группировка должна пополниться еще двумя спутниками. Космическая система KazSat состоит из двух спутников связи KazSat-2 и KazSat-3. В настоящее время через наши спутники работают порядка 7,5 земных станций спутниковой связи, обеспечены потребности 16 операторов спутниковой связи и организаций Казахстана», — сказал вице-министр.

По его словам, на данный момент через спутник KazSat-3 сервис получают более 1 млн абонентов Отау ТВ.

«Проводится работа по плановой замене спутников с момента завершения их сроков активного существования, планируем к 2023 году создать и запустить спутник KazSat-2Р для плановой замены спутника KazSat-2», — отметил Нургожин.

Он подчеркнул, что с 2016 года штатной эксплуатации системы государственным органам были переданы данные с более чем 23 млн кв км.

«В целом архив нашей системы ДЗЗ составляет более 400 миллионов кв километров. Для эффективного использования результатов космического мониторинга создаются соответствующие геопорталы, геосервисы для основных наших потребителей, как Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики и других министерств, а также местных исполнительных органов», — сказал Нургужин.

Он также сообщил, что в настоящее время космическая система научно-технологического назначения находится на завершающей стадии и состоит из двух спутников.

«Это научно-технологический спутник, который будет представлять спутник среднего разрешения 17 метров, но особенность в том, что мы будем апробировать пять ноу-хау наших инженеров для получения соответствующей летной истории. У нас также будет собственная платформа для воспроизводства спутников ДЗЗ. Второй спутник предназначен для отработки методики прогнозирования землетрясений, разработанный также отечественными учеными», — отметил вице-министр.

«На сегодня спутники готовы, завершаются функциональные испытания, в апреле следующего года планируется их запустить на базе ракетоносителя Фалкон-9. Реализация данного проекта позволит получить летную историю для наших разработок, снизить стоимость создания будущих космических аппаратов ДЗЗ, а также научно-технологического назначения», — заключил Нургужин.

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