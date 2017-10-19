Минюст РК прокомментировал «арест средств Нацфонда за границей»

Источник: Tengrinews

В ведомстве напомнили, что на протяжении последних четырех лет идут судебные разбирательства с семьей молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля, а также двумя подконтрольными семье компаниями. Ими был подан иск на сумму в 4 миллиарда долларов.

Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме, Швеция, 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около 500 миллионов долларов США.

Казахстан обжаловал это решение в апелляционном суде «Свеа» в Стокгольме 19 марта 2014 года и потребовал его отмены.

Сообщается, что были поданы запросы в правоохранительные органы Латвии, суды США.

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«Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилиированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане, заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом», — комментируют в Минюсте.

Однако, по заявлению ведомства, доводы о фактах мошенничества по существу судом «Свеа» рассмотрены не были и 9 декабря 2016 года арбитражное решение оставили в силе.

После этого Казахстан обратился в Верховный суд Швеции. Но уже в ходе апелляции Стати обратились в суды США, Англии, Швеции, Нидерландов и Люксембурга с целью принятия предварительных мер обеспечения.

«Данные процессы могут продлиться до двух лет или более. При этом, обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Республика Казахстан заявила возражения против предварительного ареста и подала отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер», — комментируют в Министерстве юстиции Казахстана.

Напомним, ранее глава Нацбанка Данияр Акишев заявил о том, что в СМИ была размещена неправильная информация.

«Во-первых, там (в СМИ. — Прим. автора) была озвучена неверная информация. Потому что средства Нацфонда размещены в ценных бумагах шведских компаний на сумму где-то в 100 миллионов долларов и ценных бумагах компании Голландии где-то на уровне 240 миллионов долларов», — сказал Данияр Акишев в кулуарах Парламента.

«Вся работа в связи с тем, что какие-то иски выставляются, проводится совместно с Министерством юстиции, и поэтому только после консультаций с ними мы сможем вам дать комментарий», — добавил он.

В свою очередь, в Минюсте пояснили, что на основании доводов о фактах мошенничества 5 октября 2017 года Казахстан инициировал судебный процесс в США на основании закона RICO (Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля, а также двух подконтрольных семье компаний. Иск подан в Окружной суд Вашингтона, округ Колумбия.

«Во время арбитражного разбирательства, Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии», — сообщили в Минюсте РК.

Сообщается, что в ходе оспаривания действий бизнесменов по исполнению арбитражного решения, а также по его отмене в Швеции, РК добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему.

В результате представления новых доказательств в английском судебном процессе Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести «достаточно убедительные доказательства» того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела.