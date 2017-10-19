В какую сумму может обойтись создание комплекса «Байтерек»

Источник: Sputniknews.kz

«Стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки ТЭО. На сегодняшний день пока можно говорить об ориентировочной, предварительной стоимости порядка 280 — 310 миллионов долларов США. Это наземная инфраструктура, казахстанские вложения», — сообщил Нургужин на форуме в Астане.

Что касается российских вложений, то, по его словам, они будут направлены на разработку ракеты-носителя, пилотируемого транспортного корабля, первый пробный пуск которого, согласно расчетам, запланирован на конец 2022 года.

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Как проинформировал вице-министр, на сегодняшний день завершена разработка инвестиционного предложения, и после того, как оно пройдет республиканскую бюджетную комиссию, в профильном ведомстве официально приступят к разработке ТЭО.

В ходе форума заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев сообщал, что эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» разработают до ноября 2017 года.

На сегодняшний день, по его словам, разработано и проходит согласование новая редакция дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» и условий реализации проекта, подготовлены и выданы казахстанской стороне исходные данные для технико-экономического обоснования финансирования проекта.