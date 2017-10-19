В какую сумму может обойтись создание комплекса «Байтерек»
АСТАНА, 19 окт — Sputnik. Стоимость проекта комплекса «Байтерек» будет уточнена в процессе разработки
АСТАНА, 19 окт — Sputnik. Стоимость проекта комплекса «Байтерек» будет уточнена в процессе разработки
«Стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки ТЭО. На сегодняшний день пока можно говорить об ориентировочной, предварительной стоимости порядка 280 — 310 миллионов долларов США. Это наземная инфраструктура, казахстанские вложения», — сообщил Нургужин на форуме в Астане.
Что касается российских вложений, то, по его словам, они будут направлены на разработку
Как проинформировал
В ходе форума заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев сообщал, что эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» разработают до ноября 2017 года.
На сегодняшний день, по его словам, разработано и проходит согласование новая редакция дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» и условий реализации проекта, подготовлены и выданы казахстанской стороне исходные данные для
Ранее сообщалось, что будущее проекта