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12:28 (мск), источник: Sputnik.by

Отопление в Минске, несмотря на потепление, отключать не будут

МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Минске, несмотря на наступившее на текущей неделе потепление, не планируется отключать отопление в жилом фонде, сообщили Sputnik на предприятии «Минское городское жилищное хозяйство».

Источник: Sputnik.by

С понедельника в Минске отмечается значительное потепление. Температура воздуха в дневное время поднимается существенно выше +10 градусов. Между тем отопительный сезон в столице начался 9 октября. До начала подачи тепла в квартиры минчане критиковали городские власти и даже разместили на сайте «Удобный город» петицию с требованием изменить нормы технического кодекса по отоплению.

«Температура в жилых домах регулируется автоматически, в соответствии с температурой наружного воздуха, поэтому для отключения отопления в связи с теплой погодой нет причин», — сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Там отметили, что вести речь о режиме протапливания некорректно, поскольку в каждом доме регулировка температуры теплоносителей происходит автоматически и автономно.

Слишком горячие батареи в квартирах некоторых минчан на предприятии объяснили возможными неполадками, связанными с началом отопительного сезона, и посоветовали тем, у кого в квартирах слишком жарко, обращаться в коммунальные службы по месту жительства.

«Решений на уровне городских властей по централизованному отключению отопления не ожидается», — подчеркнули специалисты.

На предприятии также отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Беларуси уже в самые ближайшие дни похолодает.

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