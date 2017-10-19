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19:03 (мск), источник: Российская газета

В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

Сочи, Москва и Санкт-Петербург станут самыми популярными городами для посещения и отдыха в новогодние каникулы 2018 года.

Об этом сообщает RT со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

Такие выводы в Ростуризме сделали, основываясь на статистике раннего бронирования туров. Высокий спрос также на поездки в Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. У тех, кто уже выбрал зарубежный отдых, популярностью пользуются такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль.

Как отмечают в Ростуризме, стоимость путешествий в этом году практически не изменилась. Так, недельный отдых в России, включая дорогу, обойдется минимум в 25 тысяч рублей, за границей — в 35−40 тысяч рублей за человека. Россияне стали заранее выбирать и бронировать туры. Если в прошлом году тур покупали за 2−3 недели до поездки, то в этом году — минимум за 1,5 месяца.

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