В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

Такие выводы в Ростуризме сделали, основываясь на статистике раннего бронирования туров. Высокий спрос также на поездки в Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. У тех, кто уже выбрал зарубежный отдых, популярностью пользуются такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль.

Как отмечают в Ростуризме, стоимость путешествий в этом году практически не изменилась. Так, недельный отдых в России, включая дорогу, обойдется минимум в 25 тысяч рублей, за границей — в 35−40 тысяч рублей за человека. Россияне стали заранее выбирать и бронировать туры. Если в прошлом году тур покупали за 2−3 недели до поездки, то в этом году — минимум за 1,5 месяца.