Жители деревянных бараков получили ключи от новых квартир

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19 октября глава Красноярска Эдхам Акбулатов вручил ключи от новых квартир семьям, которые ранее проживали в деревянных двухэтажных домах по улице Ладо Кецховели, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жилье красноярцам предоставлено в рамках реализации проекта развития застроенных территорий (РЗТ). Теперь горожане будут жить в благоустроенных квартирах на улице Норильской.

«Я живу, точнее жила, по улице Ладо Кецховели, 24а/9, в квартире № 7. Прожила я в деревянном доме 37 лет, воспитала двух детей. Получить квартиру — это, конечно, шикарно, тем более бесплатная квартира. Я женщина эмоциональная и скрыть свою радость никак не могу! — рассказывает Ефросинья Жванко. — У нас был туалет на улице, каждую пятницу и субботу мы ходили в баню, вода у нас была не подключена, потом мы сами подключили только холодную воду. Сейчас у нас три комнаты, свой санузел, ламинат, натяжные потолки».

На мероприятии Эдхам Акбулатов пообщался с новоселами и обсудил с инвестором проекта объемы и сроки работ по реновации территории.

Как отметили в мэрии, проект развития застроенных территорий — это один из эффективных механизмов муниципально-частного партнерства, который позволяет предоставить красноярцам, проживающим в неблагоустроенных домах, современное жилье. Программа РЗТ заключается в том, что инвестор вносит средства в бюджет города за право освоения той или иной территории, снос аварийного жилья, переселение граждан в новое комфортабельное жилье и за строительство новых объектов, необходимых горожанам.

«Только за счет бюджетных программ невозможно обеспечить всех граждан, нуждающихся в расселении, благоустроенным жильем. Например, за период действия бюджетных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья с 2013 по 2015 годы был расселен 141 дом. А в рамках реализации проектов развития застроенных территорий с привлечением инвесторов город сможет расселить 56 аварийных домов, расположенных на 14 площадках. Это порядка 1 800 человек, из них уже более 800 красноярцев переехали в современное жилье», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.