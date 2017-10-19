Омские власти больше не будут «класть асфальт по холодку»
В ходе общественного обсуждения проекта «Безопасные и качественные дороги» замминистра строительства Дмитрий Христолюбов доложил об итогах ремонта в этом году.
В ходе общественного обсуждения проекта «Безопасные и качественные дороги» замминистра строительства Дмитрий Христолюбов доложил об итогах ремонта в этом году.
Сейчас из 46 объектов отремонтировано 42, при этом укладывать асфальт уже перестали.
«Асфальт в этом году в снег никто не будет класть, только производится отсыпка обочин и нанесение разметки», — пояснил чиновник.
В областном центре приняты 27 дорог из 33 общей площадью 980 тыс. кв. метров, по остальным устраняются те или иные дефекты, мелкие замечания. К 1 ноября работы должны быть приняты и оплачены, пока освоено 1,6 из 2 млрд рублей (в Омске — 770 млн рублей). В местах концентрации ДТП установлено 30 светофоров, 66 дорожных знаков и 1,9 км пешеходных ограждений.