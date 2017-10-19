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12:09 (мск), источник: "Российская газета"

У кого в Сибири самые высокие зарплаты

Специалисты сайта по поиску работы и персонала Head Hunter (НН) провели анализ резюме омичей, размещенных в разделе «Высший менеджмент».

Источник: Reuters

Согласно исследованию, среднестатистический претендент на руководящую должность в Омске — это мужчина (70 процентов соискателей) в возрасте 36−45 лет (38 процентов резюме). Вторая по численности категория — 26−35 лет. При этом каждый третий соискатель утверждает, что отлично владеет английский языком, в том числе изучает с его помощью профессиональную литературу.

Каждый четвертый потенциальный топ-менеджер готов работать при зарплате, не превышающей 45 тысяч рублей. Еще девять процентов установили планку не ниже 70 тысяч. Пять процентов согласны получать не менее 170 тысяч рублей. Остальные вообще решили не оглашать свои финансовые запросы.

— Сфера высшего менеджмента в этом отношении одна из самый закрытых, — поясняет руководитель пресс-службы НН Елана Таращук. — Компании, которые ищут руководящий персонал, довольно редко указывают вознаграждение, которое готовы платить кандидату. Обычно это обсуждается уже на собеседовании.

Сегодня среди топ-менеджеров женщин значительно меньше, чем мужчин. Тем не менее их число постепенно растет. Например, четыре года назад доля соискательниц составляла 25 процентов, а сейчас — уже 30.

В сентябре этого года самое солидное вознаграждение омские работодатели предлагали руководителю предприятия молочного животноводства — от 200 тысяч рублей. Чуть меньше — топ-менеджерам, специализирующимся на сферах продаж, управлении персоналом и информационных технологиях. До 150 тысяч рублей работодатели сулят системным архитекторам.

Что касается уровня зарплат в целом, то в Сибири из самых востребованных специалистов ценятся программисты, которым предлагают 37−69 тысяч рублей в месяц. При этом самые дорогие предложения — в Новосибирске и Томске. Вторую строчку по уровню зарплат (а в Иркутске — первую) заняли технологи (37−55 тысяч рублей). Третью — терапевты, которым в этом году работодатели СФО предлагают 31−46 тысяч. Самое дорогое среднее предложение было отмечено в Красноярске.

По данным исследования, в последнее время падает спрос на бухгалтеров.

— Снижение среднего вознаграждения бухгалтерам на одну-две тысячи рублей показали все регионы Сибири, — констатирует Елана Таращук. — А вот у рабочего персонала, напротив, наблюдается рост на две-три тысячи.

Тому же слесарю в большинстве регионов зарплату предлагают выше, чем бухгалтеру. Например, в Кемеровской области разница доходит до тридцати тысяч рублей.

Между тем.

По данным НН, в сентябре 2017 года в список самых редких вакансий попали догситтер (няня для собак на время отсутствия хозяев) и парикмахер-гример-пастижер, владеющий стрижкой париков. Неожиданно вакантными оказались должности главного специалиста по работе с краеведением, а также синоптика. Еще одна необычная вакансия — коренщик, в обязанности которого входит чистка и первичная обработка овощей.

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