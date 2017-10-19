У кого в Сибири самые высокие зарплаты
Специалисты сайта по поиску работы и персонала Head Hunter (НН) провели анализ резюме омичей, размещенных в разделе «Высший менеджмент».
Специалисты сайта по поиску работы и персонала Head Hunter (НН) провели анализ резюме омичей, размещенных в разделе «Высший менеджмент».
Согласно исследованию, среднестатистический претендент на руководящую должность в Омске — это мужчина (70 процентов соискателей) в возрасте 36−45 лет (38 процентов резюме). Вторая по численности категория — 26−35 лет. При этом каждый третий соискатель утверждает, что отлично владеет английский языком, в том числе изучает с его помощью профессиональную литературу.
Каждый четвертый потенциальный
— Сфера высшего менеджмента в этом отношении одна из самый закрытых, — поясняет руководитель
В сентябре этого года самое солидное вознаграждение омские работодатели предлагали руководителю предприятия молочного животноводства — от 200 тысяч рублей. Чуть меньше —
Что касается уровня зарплат в целом, то в Сибири из самых востребованных специалистов ценятся программисты, которым предлагают 37−69 тысяч рублей в месяц. При этом самые дорогие предложения — в Новосибирске и Томске. Вторую строчку по уровню зарплат (а в Иркутске — первую) заняли технологи (37−55 тысяч рублей). Третью — терапевты, которым в этом году работодатели СФО предлагают 31−46 тысяч. Самое дорогое среднее предложение было отмечено в Красноярске.
По данным исследования, в последнее время падает спрос на бухгалтеров.
— Снижение среднего вознаграждения бухгалтерам на
Тому же слесарю в большинстве регионов зарплату предлагают выше, чем бухгалтеру. Например, в Кемеровской области разница доходит до тридцати тысяч рублей.
Между тем.
По данным НН, в сентябре 2017 года в список самых редких вакансий попали догситтер (няня для собак на время отсутствия хозяев) и