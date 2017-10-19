21—22 октября в Уфе пройдут традиционные сельхозярмарки
Оценить продукцию башкирских производителей можно на 10 площадках.
Оценить продукцию башкирских производителей можно на 10 площадках.
В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает
— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.
— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).
21 и 22 октября — и в субботу, и в воскресенье:
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина возле дома по ул. Мушникова, 11;.
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.
— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
На ярмарках будет представлена продукция местных плодопитомников и сельхозпроизводителей. Отмечено, что на ярмарочных площадках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима.