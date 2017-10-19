21—22 октября в Уфе пройдут традиционные сельхозярмарки

Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках во всех районах города.21 октября, в субботу, будут действовать площадки:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

21 и 22 октября — и в субботу, и в воскресенье:

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина возле дома по ул. Мушникова, 11;.

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).