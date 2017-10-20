Что перекопают в Москве в 2018 году. Карта

В следующем году работы будут менее масштабными, чем этим летом, однако благоустройство все равно коснется многих территорий в центре города и за его пределами — от Волхонки, Киевского вокзала и Китай-города до ВДНХ и парков за пределами Третьего транспортного кольца.

Зеленый цвет означает, что по этим улицам проведен тендер на работы по благоустройству в 2018 году (например, уже будущей весной перекопают Строгинскую пойму, улицы Лесная и Косыгина). Красный — что объявлен тендер на разработку проектов благоустройства (обычно это означает, что улицу тоже перекопают). Оранжевый — что проекты благоустройства были разработаны в 2015—2016 годах и могут быть реализованы в 2018-м.