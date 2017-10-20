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13:02 (мск), источник: Meduza

Что перекопают в Москве в 2018 году. Карта

Программа «Моя улица», в рамках которой благоустраивают Москву, не закончится никогда. Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил документы и тендеры и выяснил, какие улицы должны перекопать в Москве в 2018 году.

В следующем году работы будут менее масштабными, чем этим летом, однако благоустройство все равно коснется многих территорий в центре города и за его пределами — от Волхонки, Киевского вокзала и Китай-города до ВДНХ и парков за пределами Третьего транспортного кольца.

Как читать карту.

Зеленый цвет означает, что по этим улицам проведен тендер на работы по благоустройству в 2018 году (например, уже будущей весной перекопают Строгинскую пойму, улицы Лесная и Косыгина). Красный — что объявлен тендер на разработку проектов благоустройства (обычно это означает, что улицу тоже перекопают). Оранжевый — что проекты благоустройства были разработаны в 2015—2016 годах и могут быть реализованы в 2018-м.

Иван Голунов

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