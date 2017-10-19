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13:40 (мск), источник: ТАСС

Сечин: слухи о «смерти» нефти преувеличены

При этом, по словам главы «Роснефти», всплеска цен на топливо сейчас ждать не стоит.

Источник: AP 2017

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены, нефть останется основой мировой энергетики еще 20−30 лет, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Смею вас заверить, что слухи о “смерти” нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20−30 лет, и больше вперед», — сказал Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне. По его словам, снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа.

При этом, по словам главы «Роснефти», всплеска цен на нефть сейчас ждать не стоит.

«Равновесие пока хрупкое и неустойчивое — сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может при соответствующем уровне цен дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен», — сказал Сечин.

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«Некоторое снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа и удлинением производной нефтепродуктовой цепочки, прежде всего, за счет нефтехимического производства; снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, в том числе газогенерации и, видимо, атомной энергии», — сказал он.

По его словам, цель соглашения ОПЕК+ по нормализации уровня запасов нефти пока не полностью реализована, говорить об изменении на рынке нефти рано. «Анализ показывает, что заявленная цель нормализации уровня запасов пока не полностью реализована и говорить о переломе рано», — сказал Сечин.

По его словам, производители нефти ориентируются на «краткосрочный горизонт» с целью максимизации текущих доходов, что несет ущерб стабилизации рынка. Он призвал обратить внимание на то, что «краткосрочные горизонты планирования и ориентация на текущие доходы в ущерб долгосрочной стабилизации рынка не могут быть формой ответственного поведения производителей».

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Для регулирования рынка нефти необходимо создать единую систему измерения запасов, считает Сечин. «Работа по стабилизации рынка затруднена отсутствием достоверной и прозрачной информации и аналитики как по запасам, так и по реальной ситуации с балансом спроса и предложения. Это создает почву для спекулятивных манипуляций рынком в поисках краткосрочной выгоды. Здесь ключевая задача — создание единой системы измерения запасов и преодоления “навеса” запасов», — сказал он.

Глава «Роснефти» также отметил, что темпы роста мировой экономики за 10 лет будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7−0,8 млн барр/сутки ежегодно. «Рост продолжится и в дальнейшем, при этом отмечу, что рост спроса на энергоносители повлечет за собой не только соответствующую динамику производства, но и окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие связанных секторов экономики», — сказал Сечин.

Он также отметил, что положительный денежный поток у сланцевых производителей появится не ранее 2020 года при условии цены в $70/барр. «Исторически высокие затраты на инфраструктуру и значительные объемы бурения определили удельный размер инвестиций в разработку сланцевой нефти, на треть превышающий показатели по проектам традиционной нефти. Положительный денежный поток в отрасли появится не ранее 2020 года и то при условии, что цена нефти к тому времени достигнет уровня порядка $70/барр», — сказал он.

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