Сечин: слухи о «смерти» нефти преувеличены
При этом, по словам главы «Роснефти», всплеска цен на топливо сейчас ждать не стоит.
При этом, по словам главы «Роснефти», всплеска цен на топливо сейчас ждать не стоит.
ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены, нефть останется основой мировой энергетики еще 20−30 лет, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Смею вас заверить, что слухи о “смерти” нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20−30 лет, и больше вперед», — сказал Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне. По его словам, снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа.
«Равновесие пока хрупкое и неустойчивое — сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может при соответствующем уровне цен дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен», — сказал Сечин.
«Некоторое снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа и удлинением производной нефтепродуктовой цепочки, прежде всего, за счет нефтехимического производства; снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, в том числе газогенерации и, видимо, атомной энергии», — сказал он.
По его словам, цель соглашения ОПЕК+ по нормализации уровня запасов нефти пока не полностью реализована, говорить об изменении на рынке нефти рано. «Анализ показывает, что заявленная цель нормализации уровня запасов пока не полностью реализована и говорить о переломе рано», — сказал Сечин.
По его словам, производители нефти ориентируются на «краткосрочный горизонт» с целью максимизации текущих доходов, что несет ущерб стабилизации рынка. Он призвал обратить внимание на то, что «краткосрочные горизонты планирования и ориентация на текущие доходы в ущерб долгосрочной стабилизации рынка не могут быть формой ответственного поведения производителей».
Для регулирования рынка нефти необходимо создать единую систему измерения запасов, считает Сечин. «Работа по стабилизации рынка затруднена отсутствием достоверной и прозрачной информации и аналитики как по запасам, так и по реальной ситуации с балансом спроса и предложения. Это создает почву для спекулятивных манипуляций рынком в поисках краткосрочной выгоды. Здесь ключевая задача — создание единой системы измерения запасов и преодоления “навеса” запасов», — сказал он.
Глава «Роснефти» также отметил, что темпы роста мировой экономики за 10 лет будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7−0,8 млн барр/сутки ежегодно. «Рост продолжится и в дальнейшем, при этом отмечу, что рост спроса на энергоносители повлечет за собой не только соответствующую динамику производства, но и окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие связанных секторов экономики», — сказал Сечин.
Он также отметил, что положительный денежный поток у сланцевых производителей появится не ранее 2020 года при условии цены в $70/барр. «Исторически высокие затраты на инфраструктуру и значительные объемы бурения определили удельный размер инвестиций в разработку сланцевой нефти, на треть превышающий показатели по проектам традиционной нефти. Положительный денежный поток в отрасли появится не ранее 2020 года и то при условии, что цена нефти к тому времени достигнет уровня порядка $70/барр», — сказал он.