Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В проект братьев из РФ вложили около $1 млн западные компании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Гордума Екатеринбурга нашла вредные для города новостройки

Депутаты выступили против инициативы Минстроя по легализации апартаментов.

Власти Екатеринбурга негативно оценивают предложение Минстроя по узакониванию апартаментов. В случае признания таких объектов жильем мэрии придется потратить деньги из бюджета на обеспечение их инфраструктурой. Более того, застройщики, которые возводят обычные жилые комплексы, могут высказать недовольство. Свое мнение относительно сегмента апартаментов в Екатеринбурге высказали замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Сергей Косенко и председатель комитета по организации бытового обслуживания Максим Афанасьев. Обсуждение прошло на комиссии по экономике и инвестициям в Гордуме 17 октября.

Появившиеся в начале двухтысячных апарт-отели были удобны для бизнесменов, которые могли купить жилье в бизнес-центре и сэкономить на дороге в офис. Однако со временем застройщики стали возводить жилые комплексы, полностью состоявшие из апартаментов. Они прижились на рынке из-за более низкой стоимости по сравнению с квартирами в обычных многоэжтажках. Их стали расценивать как жилье эконом-класса. Тем не менее по закону апартаменты по-прежнему не являются жилыми помещениями. В мэрии Екатеринбурга называют такие объекты квази-жильем. Более низкая стоимость таких объектов объясняется несоблюдением многих норм, установленных для жилых помещений — инсоляция, парковка, благоустройство, плотность застройки. В городской администрации отмечают, что от жителей Екатеринбурга уже поступало несколько обращений с просьбой перевести такие помещения в жилые. Но пока они все получали отказ.

На днях стало известно, что Минстрой подготовил законопроект, который вводит понятие апартаменты, на них будет распространяться жилищный кодекс, некоторые из таких объектов можно будет приравнять к жилью. В первую очередь, речь идет о том, что люди смогут в таких квартирах прописаться.

Читайте также
В свердловском минстрое назвали даты сдачи «проблемных» долгостроев

В мэрии Екатеринбурга обещают отправить свой отзыв на законопроект. «Апартаменты должны присутствовать, но нужно к ним относится осторожно. Практика показывает, что под апартаментами предлагается сегодня некондиционное жилье, псевдожилье. Минстроем подготовлен проект закона о внесении изменений в ЖК, который предлагает придать официальный статус этим апартаментам. Он находится на стадии обсуждений. Мы надеемся, что в такой редакции закон не пройдет, иначе все объекты могут быть до 2021 года переведены в жилье. После этого бесплатно возникает собственность на землю и у муниципалитета возникает обязательство обеспечить жителей таких домов культурой, здравоохранением, транспортом. На один млн квадратных метров жилья у города есть обязательства на 15 млрд рублей, нужно обеспечить это жилье социальной и транспортной инфраструктурой. И есть много объектов, которые в уме держатся, но на них денег нет», — говорят представители мэрии. Там отмечают, что для застройщиков, которые потратились на подготовку участков для обычных домов (детская площадка, инфраструктура) это будет означать легализацию «серой зоны».

Эксперты, которые управляют таким «жильем», отмечают, что иногда люди осознают негативные последствия покупки таких «квартир» уже после заселения. Директор управляющей компании «Юг-Энерго» Анна Еремеева, в управлении которой апарт-комплекс на Эльмаше, не понаслышке знает о претензиях жильцов. Они уже пытались через суд прописаться в своей недвижимости, но тщетно — дом построен на промзоне.

«Конечно, в первую очередь людей заботит невозможность прописаться — для коммерческих помещений это недоступно. Это означает проблемы с получением разного рода услуг, устройством детей в садик и школу. Стоимость коммунальных услуг выше, преимущественно, из-за стоимости электроэнергии, так как апартаменты обслуживаются опять же по тарифам коммерческих помещений. Они регулируются поставщиком. Налоги обычно превышают плату за владение “традиционной” квартирой. При этом могут возникнуть сложности с оформлением налогового вычета», — говорит г-жа Еремеева. Она советует покупателям прежде, чем приобретать казалось бы дешевое жилье, проверить его статус. Для этого уточнить готовность продавца зарегистрировать сделку по 214-ФЗ (о долевом строительстве), проверить разрешение на строительство, проектную декларацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как правильно мыть руки, чтобы не заразиться ОРВИ
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь