Гордума Екатеринбурга нашла вредные для города новостройки

Власти Екатеринбурга негативно оценивают предложение Минстроя по узакониванию апартаментов. В случае признания таких объектов жильем мэрии придется потратить деньги из бюджета на обеспечение их инфраструктурой. Более того, застройщики, которые возводят обычные жилые комплексы, могут высказать недовольство. Свое мнение относительно сегмента апартаментов в Екатеринбурге высказали замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Сергей Косенко и председатель комитета по организации бытового обслуживания Максим Афанасьев. Обсуждение прошло на комиссии по экономике и инвестициям в Гордуме 17 октября.

Появившиеся в начале двухтысячных апарт-отели были удобны для бизнесменов, которые могли купить жилье в бизнес-центре и сэкономить на дороге в офис. Однако со временем застройщики стали возводить жилые комплексы, полностью состоявшие из апартаментов. Они прижились на рынке из-за более низкой стоимости по сравнению с квартирами в обычных многоэжтажках. Их стали расценивать как жилье эконом-класса. Тем не менее по закону апартаменты по-прежнему не являются жилыми помещениями. В мэрии Екатеринбурга называют такие объекты квази-жильем. Более низкая стоимость таких объектов объясняется несоблюдением многих норм, установленных для жилых помещений — инсоляция, парковка, благоустройство, плотность застройки. В городской администрации отмечают, что от жителей Екатеринбурга уже поступало несколько обращений с просьбой перевести такие помещения в жилые. Но пока они все получали отказ.

На днях стало известно, что Минстрой подготовил законопроект, который вводит понятие апартаменты, на них будет распространяться жилищный кодекс, некоторые из таких объектов можно будет приравнять к жилью. В первую очередь, речь идет о том, что люди смогут в таких квартирах прописаться.

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В мэрии Екатеринбурга обещают отправить свой отзыв на законопроект. «Апартаменты должны присутствовать, но нужно к ним относится осторожно. Практика показывает, что под апартаментами предлагается сегодня некондиционное жилье, псевдожилье. Минстроем подготовлен проект закона о внесении изменений в ЖК, который предлагает придать официальный статус этим апартаментам. Он находится на стадии обсуждений. Мы надеемся, что в такой редакции закон не пройдет, иначе все объекты могут быть до 2021 года переведены в жилье. После этого бесплатно возникает собственность на землю и у муниципалитета возникает обязательство обеспечить жителей таких домов культурой, здравоохранением, транспортом. На один млн квадратных метров жилья у города есть обязательства на 15 млрд рублей, нужно обеспечить это жилье социальной и транспортной инфраструктурой. И есть много объектов, которые в уме держатся, но на них денег нет», — говорят представители мэрии. Там отмечают, что для застройщиков, которые потратились на подготовку участков для обычных домов (детская площадка, инфраструктура) это будет означать легализацию «серой зоны».

Эксперты, которые управляют таким «жильем», отмечают, что иногда люди осознают негативные последствия покупки таких «квартир» уже после заселения. Директор управляющей компании «Юг-Энерго» Анна Еремеева, в управлении которой апарт-комплекс на Эльмаше, не понаслышке знает о претензиях жильцов. Они уже пытались через суд прописаться в своей недвижимости, но тщетно — дом построен на промзоне.