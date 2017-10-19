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12:22 (мск), источник: СуперОмск

Дорожную разметку в Омске приходится переделывать по три раза

В этом году в Омске появилось 8119 кв. метров дорожной разметки холодным и горячим пластиком, сообщил журналистам начальник отдела организации и безопасности дорожного движения дептранспорта Омска Александр Данилко.

Горячий пластик применяли для «двойной сплошной» и разделения полос движения, холодным обозначали пешеходные переходы, стоп-линий, стрелок. Всего на разметку ушло более 12 млн рублей. В 2018 году будет наноситься порядка 40 тыс. кв. метров, но будет применяться в основном краска.

«Дополнительно прорабатывается вопрос содержания разметки пластиком. Мы сейчас можем только привлекать подрядные организации. Рассматривается возможность внести изменения в уставную деятельность предприятий, чтобы более эффективно расходовать бюджетные средства и не весь, например, пешеходный переход по-новому наносить, а только те полосы, которые выкатались. То есть 30−50% от перехода надо нанести. Это те копеечки, которые мы можем более эффективно использовать на безопасности дорожного движения», — пояснил Данилко.

Заместитель главы областного минстроя Дмитрий Христолюбов отметил, что в этом году было множество вопросов к качеству выполнения работ. После проверки специальным оборудованием оказалось, что светоотражение разметки не дотягивает до норматива.

«Вы, наверное обращали внимание — разметка у нас как минимум должна три месяца отстоять, но она и трех месяцев не держится. Светоотражение недостаточное, соответственно она будет меньше времени служить и в темное время ее будет хуже видно. Соответственно, износ выше. Подрядчикам приходилось на некоторых объектах по три раза наносить заново», — прокомментировал чиновник.

Один из участников общественного обсуждения заподозрил, что подрядчики используют некачественную краску. Представители власти опровергли эти слухи, заявив, что закупается специализированная краска у белорусского завода-производителя «СТИМ», которая зарекомендовала себя у дорожников во многих городах.

«Прошлым летом на Соборной площади мы попробовали небольшой кусочек разметки отодрать от асфальта, механическим способом с помощью металла. Я вам скажу, это нелегко было сделать. Достаточно качественно содержать и убирать разметку краской гораздо тяжелей, чем пластичные материалы. Покрасить это нетрудно, содержать — трудно», — резюмировал начальник отдела надзора омского УГИБДД Антон Бондаренко.

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