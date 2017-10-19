Только одному муниципалитету удалось снизить долги по транспортному налогу

Источник: Новый Калининград

Ранее областные власти предложили главам муниципалитетов самостоятельно проводить рейды и заставлять автомобилистов платить налоги.

По словам врио министра, речь идет о Нестеровском районе, которому удалось снизить перечень крупных должников и общую задолженность по налогу. В 2018 году муниципалитет получит за это из региональной казны дополнительные дотации. По словам Порембского, речь может идти о 3 млн рублей. Врио вице-премьера Эдуард Батанов добавил, что также муниципальный бюджет может рассчитывать еще на 600 тысяч.

Напомним, программу стимулирования муниципалитетов областные власти разработали год назад. Принцип программы объяснял врио губернатора Антон Алиханов: «Например, есть у вас долг по транспортному налогу в 100 млн рублей. Глава муниципалитета устроит пару рейдов вместе с общественностью, с приставами, в итоге 30% погасите в счет этого и в следующем году получите 20% от суммы транспортного налога, который собирается на конкретной территории, в свое распоряжение. Так будет всегда, и в 2018-м, и в 2019-м, и дальше. На 1 февраля будет зафиксирован объем задолженности, снижает его муниципалитет на 30% по транспортному, получаете 20% с 2018 года».