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15:19 (мск), источник: Новый Калининград

Только одному муниципалитету удалось снизить долги по транспортному налогу

В течение года только одному муниципалитету удалось снизить долги по транспортному налогу своих жителей. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», сообщил в четверг на заседании облдумы врио министра финансов Виктор Порембский.

Источник: Новый Калининград

Ранее областные власти предложили главам муниципалитетов самостоятельно проводить рейды и заставлять автомобилистов платить налоги.

По словам врио министра, речь идет о Нестеровском районе, которому удалось снизить перечень крупных должников и общую задолженность по налогу. В 2018 году муниципалитет получит за это из региональной казны дополнительные дотации. По словам Порембского, речь может идти о 3 млн рублей. Врио вице-премьера Эдуард Батанов добавил, что также муниципальный бюджет может рассчитывать еще на 600 тысяч.

Напомним, программу стимулирования муниципалитетов областные власти разработали год назад. Принцип программы объяснял врио губернатора Антон Алиханов: «Например, есть у вас долг по транспортному налогу в 100 млн рублей. Глава муниципалитета устроит пару рейдов вместе с общественностью, с приставами, в итоге 30% погасите в счет этого и в следующем году получите 20% от суммы транспортного налога, который собирается на конкретной территории, в свое распоряжение. Так будет всегда, и в 2018-м, и в 2019-м, и дальше. На 1 февраля будет зафиксирован объем задолженности, снижает его муниципалитет на 30% по транспортному, получаете 20% с 2018 года».

В начале октября глава Балтийского делового клуба Сергей Лютаревич, ранее возглавлявший ассоциацию муниципальных образований, заявил, что инициатива региональных властей по повышению собираемости транспортного налога в муниципалитетах была крайне неудачной. «Очень тяжело главам муниципалитетов влиять на транспортный налог, практически невозможно. Они его не администрируют. Сейчас, конечно, получили все базу. Но, наверное, это у них не получится. Лучше собирать налог на землю, аренду земли, к чему имеют непосредственное отношение главы».

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