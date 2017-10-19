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13:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области жители держат в банках на счетах 309,3 млрд рублей

При этом объем депозитов юрлиц не достигает даже 50 млрд рублей.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 19 октября 2017 года, Банк России сообщил о том, что по данным на начало сентября текущего года общий объем банковских вкладов жителей Воронежской области составил 309,4 млрд рублей. Юридические лица на счетах держат более 49 млрд. Меньше всего объем средств у индивидуальных предпринимателей — 6,5 млрд рублей.

«Более 88 процентов всех депозитов — это вклады в рублях», — отмечают в отделении по Воронежской области ГУ Банка России по ЦФО.

Отметим, в кредитных организациях на 1,4 млн рублей застрахованы вклады в банках, принадлежащих физлицам и ИП.

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