В Воронежской области жители держат в банках на счетах 309,3 млрд рублей

В четверг, 19 октября 2017 года, Банк России сообщил о том, что по данным на начало сентября текущего года общий объем банковских вкладов жителей Воронежской области составил 309,4 млрд рублей. Юридические лица на счетах держат более 49 млрд. Меньше всего объем средств у индивидуальных предпринимателей — 6,5 млрд рублей.