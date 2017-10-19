Новостным дронам разрешили летать над людьми

Источник: РИА "Новости"

Федеральное управление гражданской авиации США выдало американскому новостному телеканалу CNN разрешение на полеты дронов над людьми. Как сообщает Bloomberg, разрешение распространяется на квадрокоптеры Snap, имеющие закрытые вентиляторы и сконструированные таким образом, чтобы их корпус «разламывался» при столкновении, не причиняя никакого вреда человеку.

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Действующие в настоящее время в США правила запрещают полеты беспилотников над людьми. Этот запрет введен из-за опасений, что упавший дрон может нанести серьезные повреждения человеку. Тем не менее, частные лица или компании могут получить временное разрешение на такие полеты, если смогут доказать, что их аппарат не опасен для людей в случае падения.

Временные разрешения на полеты над людьми прежде уже выдавались Федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, такие разрешения выписывались нескольким американским киностудиям, однако в них строго оговаривались зоны, в которых их дроны могли выполнять полеты.

Телеканал CNN получил постоянное разрешение на полеты дронов над людьми, причем документ не ограничивает зоны, где аппараты Snap могут летать.

В CNN выдачу такого разрешения назвали большим шагом к либерализации системы контроля за частными дронами. При этом некоторые эксперты предположили, что подобные разрешения теперь смогут получить и другие компании.

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Дрон Snap имеет массу всего 620 граммов. Аппарат представляет собой квадрокоптер, у которого воздушные винты помещены в сетчатом кольцевом обтекателе, а сверху и снизу — закрыты защитной сеткой. При столкновении с каким-либо препятствием дрон тут же отключается. При этом его винты отсоединяются от корпуса. После падения дрон можно собрать заново и продолжить полеты.

В августе прошлого года телеканал CNN создал подразделение беспилотных летательных систем. Новое подразделение отвечает за сбор новостей и воздушную съемку места событий. Видеозаписи, сделанные дронами подразделения, используются в выпусках новостей самого CNN, а также в новостных выпуски компаний Turner Broadcasting System и Time Warner.

В распоряжении подразделения CNN — привязные дроны, связанные тросом или кабелем с пультом оператора, и свободно летающие аппараты. Все данные о полетах беспилотников CNN передаются Федеральному управлению гражданской авиации США.