Новостным дронам разрешили летать над людьми
Разрешение на полеты дронов над людьми получил телеканал CNN.
Разрешение на полеты дронов над людьми получил телеканал CNN.
Федеральное управление гражданской авиации США выдало американскому новостному телеканалу CNN разрешение на полеты дронов над людьми. Как сообщает Bloomberg, разрешение распространяется на квадрокоптеры Snap, имеющие закрытые вентиляторы и сконструированные таким образом, чтобы их корпус «разламывался» при столкновении, не причиняя никакого вреда человеку.
Действующие в настоящее время в США правила запрещают полеты беспилотников над людьми. Этот запрет введен
Временные разрешения на полеты над людьми прежде уже выдавались Федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, такие разрешения выписывались нескольким американским киностудиям, однако в них строго оговаривались зоны, в которых их дроны могли выполнять полеты.
В CNN выдачу такого разрешения назвали большим шагом к либерализации системы контроля за частными дронами. При этом некоторые эксперты предположили, что подобные разрешения теперь смогут получить и другие компании.
Дрон Snap имеет массу всего 620 граммов. Аппарат представляет собой квадрокоптер, у которого воздушные винты помещены в сетчатом кольцевом обтекателе, а сверху и снизу — закрыты защитной сеткой. При столкновении с
В августе прошлого года телеканал CNN создал подразделение беспилотных летательных систем. Новое подразделение отвечает за сбор новостей и воздушную съемку места событий. Видеозаписи, сделанные дронами подразделения, используются в выпусках новостей самого CNN, а также в новостных выпуски компаний Turner Broadcasting System и Time Warner.
В распоряжении подразделения CNN — привязные дроны, связанные тросом или кабелем с пультом оператора, и свободно летающие аппараты. Все данные о полетах беспилотников CNN передаются Федеральному управлению гражданской авиации США.
Василий Сычёв.