Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Ростове до конца года
Новые купюры банка России номиналом 200 и 2000 рублей появятся в
Новые купюры банка России номиналом 200 и 2000 рублей появятся в
Известно, что сначала они поступили в оборот 12 октября в столице, а также в регионах, которые изображены на них — в Крыму и на Дальнем Востоке. Появлению новых банкнот будет предшествовать перенастройка банкоматов и кассового оборудования для их приема.
Напомним, дизайн купюр был утвержден в начале текущего года на основе результатов всероссийского голосования, которое проводил Центробанк. На купюре номиналом 200 рублей размещены символы Севастополя — памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный».