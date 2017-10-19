Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Раскрыт секрет брокколи
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение жене от Марьянова озвучила Толкалина в эфире
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
15:22 (мск), источник: Деловое сообщество

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Ростове до конца года

Новые купюры банка России номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Ростове-на-Дону к концу нынешнего года. Об этом рассказали в Южном главном управлении Центрального банка РФ.

Известно, что сначала они поступили в оборот 12 октября в столице, а также в регионах, которые изображены на них — в Крыму и на Дальнем Востоке. Появлению новых банкнот будет предшествовать перенастройка банкоматов и кассового оборудования для их приема.

Напомним, дизайн купюр был утвержден в начале текущего года на основе результатов всероссийского голосования, которое проводил Центробанк. На купюре номиналом 200 рублей размещены символы Севастополя — памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зарплата автора трех голов на Чемпионате Европы Сверрира Ингасона в ФК «Рос
Укладку асфальта в дождь в Ростове прокомментировали в администрации
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь