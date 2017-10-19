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15:50 (мск), источник: Вести - Калининград

Открытие моста на Киевской в Калининграде намечено к началу ноября

Ремонт моста через железнодорожные пути на улице Киевской вышел на финишную прямую. Уже сняли брусчатку и рельсы, обновили гидроизоляцию и барьерные ограждения. Совсем скоро приступят к укладке асфальтобетона.

Изначально планировалось, что ремонт продлится до середины ноября, но теперь власти города заявили, что возобновить движение по мосту получится раньше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Ярошук, глава города Калининграда:

— Мы с опережением идет по данному мосту. Все основные работы сделаны. Полностью сделана гидроизоляция, две переходящие плиты, которых не было изначально в проекте, увидели это уже после вскрытия мостовой. Всё сделали, всё успели раньше срока, и буквально завтра-послезавтра будет укладываться бетонная стяжка, и к концу октября мы уже положим асфальт.

Открыть автомобильное движение по мосту на Киевской намерены в начале ноября.

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