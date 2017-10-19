Открытие моста на Киевской в Калининграде намечено к началу ноября

Изначально планировалось, что ремонт продлится до середины ноября, но теперь власти города заявили, что возобновить движение по мосту получится раньше.

— Мы с опережением идет по данному мосту. Все основные работы сделаны. Полностью сделана гидроизоляция, две переходящие плиты, которых не было изначально в проекте, увидели это уже после вскрытия мостовой. Всё сделали, всё успели раньше срока, и буквально завтра-послезавтра будет укладываться бетонная стяжка, и к концу октября мы уже положим асфальт.