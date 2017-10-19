В Ростовской области расширят налоговые льготы для ветропарков

Первый такой проект начнет работу уже до конца 2019 года — его реализует «Роснано» совместно с корпорацией «Фортум». Помимо ветропарка планируется наладить производства башен ветроэнергетических установок на заводе «Красный котельщик» в Таганроге. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей. Первоначальная мощность ветропарка будет 250 мегаватт, далее в течение 3 лет ее доведут до 1000 мегаватт.