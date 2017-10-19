Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Обнищали, прозрели: украинцы поняли почему Янукович не хотел в ЕС
СМИ: охранник больницы о причинах смерти Марьянова
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение жене от Марьянова озвучила Толкалина в эфире
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
15:52 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области расширят налоговые льготы для ветропарков

В Ростовской области будут расширены налоговые льготы для инвестпроектов ветропарков. Такое поручение министерству промышленности и энергетики региона дал губернатор Василий Голубев.

Первый такой проект начнет работу уже до конца 2019 года — его реализует «Роснано» совместно с корпорацией «Фортум». Помимо ветропарка планируется наладить производства башен ветроэнергетических установок на заводе «Красный котельщик» в Таганроге. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей. Первоначальная мощность ветропарка будет 250 мегаватт, далее в течение 3 лет ее доведут до 1000 мегаватт.

Место размещения первых энергогенерирующих объектов сейчас определяется, при этом в первоочередном порядке рассматриваются площади в Гуково, Зверево и Красносулинском районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зарплата автора трех голов на Чемпионате Европы Сверрира Ингасона в ФК «Рос
Укладку асфальта в дождь в Ростове прокомментировали в администрации
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь