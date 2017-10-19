В Ростовской области расширят налоговые льготы для ветропарков
В Ростовской области будут расширены налоговые льготы для инвестпроектов ветропарков. Такое поручение министерству промышленности и энергетики региона дал губернатор Василий Голубев.
В Ростовской области будут расширены налоговые льготы для инвестпроектов ветропарков. Такое поручение министерству промышленности и энергетики региона дал губернатор Василий Голубев.
Первый такой проект начнет работу уже до конца 2019 года — его реализует «Роснано» совместно с корпорацией «Фортум». Помимо ветропарка планируется наладить производства башен ветроэнергетических установок на заводе «Красный котельщик» в Таганроге. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей. Первоначальная мощность ветропарка будет 250 мегаватт, далее в течение 3 лет ее доведут до 1000 мегаватт.
Место размещения первых энергогенерирующих объектов сейчас определяется, при этом в первоочередном порядке рассматриваются площади в Гуково, Зверево и Красносулинском районе.