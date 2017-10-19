«Инфляцию никто не отменял»: Федосеев рассказал, что в Калининграде будет расти плата за капремонт

Источник: Клопс.ru

«Я не говорю, что прямо сейчас или в следующем году, просто инфляционные процессы никто не отменял. Если поймём, что денег недостаточно, то будем выносить предложение в облдуму, но не я один единолично принимаю об этом решение», — заявил Федосеев.

Он рассказал, что сбор взносов за капремонт проходит по плану. В прошлом году собираемость была на уровне 70%, в этом году она вышла на уровень 85%. Средний показатель собираемости платежейЖКХ — 90%.