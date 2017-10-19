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13:07 (мск), источник: Клопс.ru

«Инфляцию никто не отменял»: Федосеев рассказал, что в Калининграде будет расти плата за капремонт

Плата за капремонт в Калининграде будет повышаться. Об этом заявил врио заместителя главы регионального правительства Максим Федосеев в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда — Калининград».

Источник: Клопс.ru

«Я не говорю, что прямо сейчас или в следующем году, просто инфляционные процессы никто не отменял. Если поймём, что денег недостаточно, то будем выносить предложение в облдуму, но не я один единолично принимаю об этом решение», — заявил Федосеев.

Он рассказал, что сбор взносов за капремонт проходит по плану. В прошлом году собираемость была на уровне 70%, в этом году она вышла на уровень 85%. Средний показатель собираемости платежейЖКХ — 90%.

В сентябре в калининградском Фонде капремонта обсудили возможное увеличение платежей. В 2017 году тариф для обязательного ежемесячного платежа за капремонт в Калининградской области составляет 5,9 рубля за квадратный метр собственности. На этом уровне тариф держится в регионе уже несколько лет.

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