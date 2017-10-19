Освещением екатеринбургских дворов займется спецгруппа

Источник: УралИнформБюро

В гордуме Екатеринбурга на комиссии по городскому хозяйству была создана рабочая группа по вопросу освещения дворов. В нее вошли 4 народных избранника, включая Григория Вихарева. Об этом депутат 19 октября 2017 года сообщил на своей странице в Facebook.

«В рамках рабочей группы будем обсуждать инициативу по передаче опор освещения на баланс жителей. Надеюсь, что свет во дворы все же вернут. Иначе странно получается: президент и конституция нам говорят о том, что безопасность — превыше всего. А мэрия выключает свет во дворах, что может повлечь рост преступности. Будем работать над этой проблемой и держать Вас в курсе», — написал парламентарий (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Спор на тему того, кто должен платить за освещение в екатеринбургских дворах, тянется с лета. После того, как горожане заметили потухшие фонари, они обратились за помощью к депутатам, те — в Минстрой РФ. В ответном письме замглавы ведомства Андрей Чибис тогда пояснил, что платить за освещение в темных переулках обязаны городские власти, передает «Уралинформбюро».