За пять лет 12 тыс. южноуральцев переселили из ветхого жилья в новые дома

Источник: РИА "Новости"

Областная программа «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» полностью реализована — новоселье отметили 11,8 тыс. южноуральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Под переселение попали многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. На момент принятия программы в регионе насчитывалось 687 таких строений (191,65 тыс. кв. метров), в которых проживали свыше 12 тыс. человек.

«На сегодняшний день 11,8 тыс. человек уже отметили новоселье. Таким образом, мы расселили аварийный фонд в объеме 187,2 тыс. кв. метров. Еще 140 южноуральцев (1,9 тыс. кв. метров) ждут завершения судебных процессов и вступления в наследство, чтобы въехать в новые квартиры. Жилье для них уже готово», — рассказал глава областного Минстроя Виктор Тупикин.

В общей сложности расселено 189,1 тыс. кв. метров ветхого жилья. Сейчас подходит к концу завершающий этап программы — снос аварийных строений. Осталось снести 74 дома, пять из которых не подлежат уничтожению, так как являются объектами культурного наследия.

Добавим, что на реализацию программы в течение пяти лет выделено 6,23 млрд рублей, в том числе 2,68 млрд рублей предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ и 3,55 млрд — областным бюджетом.