Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Путин предложил россиянам платить за медицину
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:25 (мск), источник: dostup1.ru

За пять лет 12 тыс. южноуральцев переселили из ветхого жилья в новые дома

На реализацию программы было выделено 6,23 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Областная программа «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» полностью реализована — новоселье отметили 11,8 тыс. южноуральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Под переселение попали многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. На момент принятия программы в регионе насчитывалось 687 таких строений (191,65 тыс. кв. метров), в которых проживали свыше 12 тыс. человек.

«На сегодняшний день 11,8 тыс. человек уже отметили новоселье. Таким образом, мы расселили аварийный фонд в объеме 187,2 тыс. кв. метров. Еще 140 южноуральцев (1,9 тыс. кв. метров) ждут завершения судебных процессов и вступления в наследство, чтобы въехать в новые квартиры. Жилье для них уже готово», — рассказал глава областного Минстроя Виктор Тупикин.

В общей сложности расселено 189,1 тыс. кв. метров ветхого жилья. Сейчас подходит к концу завершающий этап программы — снос аварийных строений. Осталось снести 74 дома, пять из которых не подлежат уничтожению, так как являются объектами культурного наследия.

Добавим, что на реализацию программы в течение пяти лет выделено 6,23 млрд рублей, в том числе 2,68 млрд рублей предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ и 3,55 млрд — областным бюджетом.

По поручению Бориса Дубровского, Минстрой разрабатывает новую программу на 2018 год, в которую будут включены дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. Таких многоэтажек в регионе насчитывается 880, что составляет свыше 234 тыс. кв. метров жилья. Расселение уже началось, в 2017 году на эти цели из региональной казны выделено 409 млн рублей. До конца года будет расселено 58 домов общей площадью свыше 11 тыс. квадратных метров в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 За пять лет 12 тыс. южноуральцев переселили из ветхого жилья в новые дома
Дубровский о срыве старта отопительного сезона: «Это основание для кадровых выводов»
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Яровая предложила ужесточить наказание для педофилов
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь