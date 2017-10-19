И.о. мэра Омска Фролов открыл новую насосную подстанцию
Это первый энергетический объект, построенный за последние 10 лет.
Это первый энергетический объект, построенный за последние 10 лет.
И.о. мэра Омска Сергей Фролов открыл новую подкачивающую насосную станцию. В домах Кировского и Советского округов вырастет качество и надёжность централизованного теплоснабжения.
Основная часть домов, которые будут подключены благодаря пуску новой насосной станции, расположены в левобережном микрорайоне ЖСК «Новосёл» по ул. Крупской, а также в жилых домах по ул. Малиновского и пр. Королёва уже в Советском округе Омска. Инфраструктура также позволит в будущем обеспечить подключение к теплу двух новых детских садов на Левобережье.
— Для города — это тот объект, который повышает эффективность работы большой тепловой энергетики, даёт возможность дальнейшего развития инфраструктуры. По большому счёту в любой момент ещё 25 домов можно подключать к этой станции, чтобы на них подавать тепло. Я не устаю повторять, что у нас сибирский город и тепло — одно из главных условий уютного проживания на территории Сибири, — подчеркнул и.о. мэра Омска Сергей Фролов.