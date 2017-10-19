И.о. мэра Омска Фролов открыл новую насосную подстанцию

Основная часть домов, которые будут подключены благодаря пуску новой насосной станции, расположены в левобережном микрорайоне ЖСК «Новосёл» по ул. Крупской, а также в жилых домах по ул. Малиновского и пр. Королёва уже в Советском округе Омска. Инфраструктура также позволит в будущем обеспечить подключение к теплу двух новых детских садов на Левобережье.

— Для города — это тот объект, который повышает эффективность работы большой тепловой энергетики, даёт возможность дальнейшего развития инфраструктуры. По большому счёту в любой момент ещё 25 домов можно подключать к этой станции, чтобы на них подавать тепло. Я не устаю повторять, что у нас сибирский город и тепло — одно из главных условий уютного проживания на территории Сибири, — подчеркнул и.о. мэра Омска Сергей Фролов.