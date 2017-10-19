Калининградская облдума оставила размер минимальной пенсии на уровне 2016 года

Источник: Новый Калининград

Врио министра социальной политики Анжелика Майстер пояснила, что уровень прожиточного минимума пенсионера устанавливается с 2010 года. Пенсионеры с пенсиями ниже этого уровня, получают доплаты, позволяющие довести размер пенсии до прожиточного минимума. Если минимум пенсионера установлен на среднероссийском уровне, доплаты идут из федерального бюджета. Если же регион решит увеличить размер прожиточного минимума, ему придется выплачивать доплаты пенсионерам за счет областной казны.

В Калининградской области с 2010 года прожиточный минимум устанавливается на среднероссийском уровне. В 2016 году он составлял 8803 рубля, на 2017 год был утвержден в размере 8504 рублей. Однако, как отметила Майстер, в соответствии с федеральным законодательством, прожиточный минимум не мог быть ниже установленного на конец предыдущего года, поэтому фактически пенсионеры в 2017 году получали доплаты до пенсии в размере 8803 рублей. С января по август 2017 года на выплаты было направлено 930 млн рублей из федерального бюджета, средняя доплата составила около 2700 рублей, их получили 41,7 тыс человек.

По словам врио министра, в 2018 году пенсионеры также будут получать доплаты до уровня 2016−2017 годов, на эти цели потребуется 1,4 млрд рублей, средняя выплата составит 2859 рублей, на них смогут претендовать 40,8 тыс человек.

Против поправок в первом чтении выступила фракция ЛДПР. Глава фракции Евгений Мишин заявил, что на такую пенсию прожить невозможно. Он также выразил недоумение тем, как устанавливается размер минимума, и сообщил, что фракция собрала 350 подписей пенсионеров, требующих поднять размер прожиточного минимума пенсионера.

Глава комитета по социальной политике Лариса Швалкене отметила, что при таком размере прожиточного минимума средства на доплаты к пенсиям регион будет получать из федеральной казны. Калининградская область, по её словам, может направить эти 1,4 млрд рублей на другие социальные нужды.