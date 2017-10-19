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13:37 (мск), источник: Zakon.kz

Канат Балтабеков: Любую налоговую задолженность казахстанцы могут оплатить позже срока

Сроки уплаты налогов четко определены налоговым законодательством. В случае несвоевременный уплаты, за каждый день просрочки начисляется пеня. Существуют ли законные способы уплаты налогов позже срока, и как ими воспользоваться?

Источник: Zakon.kz

Этому вопросу посвящена целая глава Налогового кодекса, в которой расписан весь алгоритм действий, однако обывателю не всегда просто разобраться во всех его хитросплетениях.

Более подробно узнать об условиях получения отсрочки Zakon.kz решил у заместителя руководителя ДГД по г. Алматы Каната Балтабекова.

 — Канат Жолтаевич, могут ли налогоплательщики, имеющие налоговую задолженность, оплатить позже срока?

— Могут, но не все об этом знают. Так, за этот год только 51 налогоплательщик воспользовался возможностью отсрочкой уплаты налогов на сумму более 1,7 миллиардов тенге. Скорее всего, это связано с незнанием того, что Налоговым кодексом предусмотрена возможность изменения сроков уплаты налогов на период до 12 месяцев. Предоставление такой отсрочки является государственной услугой, и оказывается органами государственных доходов. Это касается обязательств по уплате налогов и пени, кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизов, налога на добавленную стоимость на импортируемые товары и штрафов.

— Какие условия существуют для получения отсрочки?

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— Отсрочку по уплате налогов могут получить абсолютно все налогоплательщики, как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. При этом ограничений по суммам нет. Отсрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика под залог собственного имущества или третьего лица, а также под гарантию банка. Стоимость залогового имущества должна быть не меньше суммы начисленных налогов и, кроме того, быть ликвидной и застрахованной от повреждений. Банковская гарантия, в свою очередь, должна быть безотзывной.

— К кому необходимо обращаться для получения отсрочки?

— Если налогоплательщик желает получить отсрочку по налогам, поступающим в местный бюджет, а это индивидуальный подоходный и социальный налоги, налоги на землю и имущество и некоторые другие, то ему необходимо обратиться с заявлением в районное управление государственных доходов по месту регистрации. Если же речь идет о корпоративном подоходном налоге, налоге на добавленную стоимость и других налогах, поступающих в республиканский бюджет, то заявление подается в городской Департамент государственных доходов.

— Какие документы необходимо предоставить, чтобы получить отсрочку и в какие сроки рассматриваются заявления?

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— В случае, когда налогоплательщик хочет получить отсрочку под залог имущества, необходимо не позднее 10 календарных дней со дня заключения договора залога, представить в налоговый орган заявление по установленной форме. К заявлению прилагаются договор залога и отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества. При выборе отсрочки под банковскую гарантию, срок аналогичный — не позднее 10 календарных дней со дня заключения договора гарантии с банком.

К заявлению прилагаются сам договор, заключенный между банком и налогоплательщиком, и банковская гарантия. В свою очередь налоговый орган в течение 15 календарных дней принимает решение о предоставлении отсрочки по уплате налогов с согласованным графиком или решение об отказе.

— Расскажите, пожалуйста, более подробно о порядке заключения договора залога имущества.

— Договор залога имущества заключается между налогоплательщиком или третьим лицом и налоговым органом в течение 15 календарных дней со дня поступления письменного обращения налогоплательщика. К договору прилагается отчет оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог.

Такой отчет должен быть составлен не ранее 15 календарных дней до даты подачи налогоплательщиком письменного обращения о заключении договора залога. Предметом залога имущества не могут быть арестованное имущество, имущество, на которое имеются ограничения или обременения, скоропортящееся сырье, продукты питания, имущественные права, объекты жизнеобеспечения, электрическая, тепловая и иные виды энергии.

Также не допускается перезалог имущества, предоставляемого в залог. Как видим, условия получения отсрочки достаточны просты и доступны для тех, у кого нет возможности сразу погасить налоговую задолженность.

В ряде случаев, это более разумный подход, чем ожидание мер со стороны налоговых органов, таких как арест счетов и имущества, временное ограничение на выезд, опись и реализация имущества по средствам торгов. Данная норма позволяет налогоплательщикам согласовать с органами государственных доходов условия исполнения налоговых обязательств по уплате налогов.

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