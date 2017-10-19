По решению суда СОФЖИ получил возможность освободить от ареста свои счета

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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки получил возможность освободить от ареста свои счета, сообщает пресс-центр СОФЖИ.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С. И. Т. И.» в пользу СОФЖИ 43 млн. рублей.

Это судебное решение вступило в законную силу, в связи с чем СОФЖИ, получив исполнительный лист и возбудив исполнительное производство, сможет освободить от ареста свои счета путем зачета требований к ООО «С. И. Т. И.».

Тяжба началась после обращения СОФЖИ в суд в связи с тем, что строительная компания ООО «С. И. Т. И.», сдала жилые дома в «Южном городе» 23 марта 2017 года, хотя по контракту должна была это сделать до ноября 2015 года. Фонд оценили ущерб, причиненный срывом сроков, в сумму свыше 116 млн. рублей. В свою очередь ООО «С. И. Т. И.» подало встречный иск по взысканию с СОФЖИ пени за нарушение сроков оплаты.

Суд, сопоставив общую сумму оплаты, определил размер неустойки в размере 4, 88 млн. рублей. По решению суда, путем зачёта первоначальных исковых требований встречными взыскал с ООО «С. И. Т. И.» в пользу СОФЖИ 43 млн. рублей неустойки и 46 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.