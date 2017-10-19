По решению суда СОФЖИ получил возможность освободить от ареста свои счета
Счета СОФЖИ были арестованы 28 сентября текущего года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом.
Счета СОФЖИ были арестованы 28 сентября текущего года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом.
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки получил возможность освободить от ареста свои счета, сообщает
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С. И. Т. И.» в пользу СОФЖИ 43 млн. рублей.
Это судебное решение вступило в законную силу, в связи с чем СОФЖИ, получив исполнительный лист и возбудив исполнительное производство, сможет освободить от ареста свои счета путем зачета требований к ООО «С. И. Т. И.».
Тяжба началась после обращения СОФЖИ в суд в связи с тем, что строительная компания ООО «С. И. Т. И.», сдала жилые дома в «Южном городе» 23 марта 2017 года, хотя по контракту должна была это сделать до ноября 2015 года. Фонд оценили ущерб, причиненный срывом сроков, в сумму свыше 116 млн. рублей. В свою очередь ООО «С. И. Т. И.» подало встречный иск по взысканию с СОФЖИ пени за нарушение сроков оплаты.
Суд, сопоставив общую сумму оплаты, определил размер неустойки в размере 4, 88 млн. рублей. По решению суда, путем зачёта первоначальных исковых требований встречными взыскал с ООО «С. И. Т. И.» в пользу СОФЖИ 43 млн. рублей неустойки и 46 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.
После вступления данного судебного решения в силу СОФЖИ получил возможность освободить от ареста свои счета.