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16:50 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Власть не оставит обманутых дольщиков в беде»

В новом интерактивном музее «Россия — Моя история» состоялось встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с представителями Общественной палаты региона. И первой темой повестки дня стали проблемы обманутых дольщиков.

— Тут есть одна особенность, — отметил губернатор, — как только начинаются проблемы с объектами долевого строительства, возникают эксперты и «начинают махать топором». Понятно, что они надеются нажить политический капитал. Бог им судья. Но никто из них еще реально никому не помог.

Глава региона подчеркнул, что возникшая еще десять лет назад проблема решается системно и находится под его личным контролем. С 2014 года удалось достроить и ввести в эксплуатацию 38 проблемных объектов, удовлетворены требования около 4 тысяч дольщиков.

— Для завершения долгостроев используются все возможные механизмы, в том числе: привлечение новых инвесторов и подрядчиков, увеличение коммерческой привлекательности недостроенных объектов, снижение арендной платы за пользование земельным участком, оказание содействия в технологическом присоединении к инженерным сетям. Работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе будет продолжена. Мы людей в беде не бросим, — заверил Андрей Бочаров.

На 1 октября 2017 года в федеральном реестре граждан, чьи денежные средства используются при строительстве жилья и чьи права нарушены, значатся 614 региональных дольщиков и 14 объектов. Однако на контроле области — 46 многоквартирных домов, к строительству которых привлечены вложения около 3900 граждан. Это дома, где просрочка исполнения обязательств застройщиков составляет более девяти месяцев.

Во исполнение распоряжения правительства РФ, в регионе разработан план-график по решению проблем граждан, включённых в реестр. В целом мероприятия «дорожной карты» реализуются в установленные сроки. Так, администрацией области найден добросовестный застройщик, принявший на себя обязательства по достройке жилого комплекса «Доминант» (трёх многоэтажных домов) на улице Туркменской Советского района Волгограда — завершить строительство планируется до июня 2018 года. В декабре этого года должен быть достроен многоквартирный жилой дом на улице Лавочкина в Ворошиловском районе. Осуществляются мероприятия по привлечению инвесторов к достройке ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском и «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда. По всем проблемным домам ведётся индивидуальная работа, разработан чёткий порядок действий, направленных на завершение строительства. 26 таких домов будут достроены до конца 2019 года.

Напомним, что на заседании Волгоградской областной думы 12 октября принят региональный закон расширяющий предоставление земельных участков в аренду без торгов застройщикам, взявшим на себя обязательства по завершению и вводу в эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства. Утверждённая поправка исключает действовавшее ранее ограничение по объемам жилой застройки (не менее 40 тыс. кв. метров), а также расширяет перечень объектов, которые разрешено возводить на выделенном участке. Теперь помимо жилья, это могут быть здания, строения и сооружения социально-культурного и культурно-бытового назначения.

— Отрадно, что этот больной вопрос, благодаря усилиям региональной власти находит решение. Главное, что люди не остаются один на один со своей бедой, — констатировала председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

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