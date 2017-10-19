ЕБРР одобрил первые проекты для финансирования в Узбекистане
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР) 18 октября одобрил первые проекты для финансирования в Узбекистане.
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР) 18 октября одобрил первые проекты для финансирования в Узбекистане.
В частности, ЕБРР откроет кредитную линию Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБ ВЭД РУ) на сумму $100 млн.
НБ ВЭД РУ направит $70 млн на финансирования проектов малого и среднего бизнеса и $30 млн на поддержку торгового финансирования.
Целью данного кредита является улучшение возможности среднесрочного финансирования представителей малого и среднего бизнеса,
СП ООО Agromir Juice, которая специализируется на производстве соков, соковых концентратов, овощных паст и другой продукции, получит $10 млн. кредита ЕБРР.
В рамках проекта узбекская компания намерена построить современный складской комплекс в Самаркандской области. Он будет способствовать внедрению единой системы управления и повышению производственной эффективности компании.
Ожидается, что Узбекистан и ЕБРР подпишут кредитные соглашения по этим проектам в начале ноября в рамках визита первого