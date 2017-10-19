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14:06 (мск), источник: Sputnik

Алишер Усманов построит новый туристический комплекс в Бухаре

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В ближайшее время в Узбекистане начнется реализация проекта по созданию суперсовременного туристического комплекса «Кадимий Бухоро», участие в котором примет известный российский предприниматель и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

На днях правительство определилось с местом, где будет построена новая туристическая зона. Инициаторам проекта был выделен земельный участок площадью 10 гектаров, расположенный между улицей Гиждуван и культурно-просветительским комплексом «Кухна ва бокий Бухоро».

Отвечать за создание объекта будет «дочка» Национального банка — компания NBU Bukhara Invest. Детальная концепция проекта должна быть разработана до конца января будущего года.

На территории зоны планируется возвести современные малоэтажные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, обеспечивающие условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.

Министерство культуры для привлечения туристов организует в туристической зоне «Кадимий Бухоро» и других местах города различные шоу, театрализованные концертные представления с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия. Также вся историческая часть Бухары получит бесплатный Wi-Fi.

Все субъекты предпринимательства и инвестиционные компании, которые будут осуществлять деятельность на территории «Кадимий Бухоро», освободят до 1 января 2020 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

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