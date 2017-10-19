Алишер Усманов построит новый туристический комплекс в Бухаре

На днях правительство определилось с местом, где будет построена новая туристическая зона. Инициаторам проекта был выделен земельный участок площадью 10 гектаров, расположенный между улицей Гиждуван и культурно-просветительским комплексом «Кухна ва бокий Бухоро».
Отвечать за создание объекта будет «дочка» Национального банка — компания NBU Bukhara Invest. Детальная концепция проекта должна быть разработана до конца января будущего года.
На территории зоны планируется возвести современные малоэтажные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, обеспечивающие условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.
Министерство культуры для привлечения туристов организует в туристической зоне «Кадимий Бухоро» и других местах города различные шоу, театрализованные концертные представления с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия. Также вся историческая часть Бухары получит бесплатный Wi-Fi.
Все субъекты предпринимательства и инвестиционные компании, которые будут осуществлять деятельность на территории «Кадимий Бухоро», освободят до 1 января 2020 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.