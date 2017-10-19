В Узбекистане упраздняется ХК «Узпахтасаноатэкспорт»
Указом Президента Узбекистана от 17 октября упраздняется холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт».
Указом Президента Узбекистана от 17 октября упраздняется холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт».
Документом поручено образовать комиссию для разработки и реализации комплекса организационных мер, связанных с упразднением холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», а также подготовки предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности.
Комиссии, во главе с
Напомним, холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт» была образована Указом Президента в октябре 2015 года.