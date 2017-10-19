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14:54 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане упраздняется ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

Указом Президента Узбекистана от 17 октября упраздняется холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт».

Источник: UzReport.news

Документом поручено образовать комиссию для разработки и реализации комплекса организационных мер, связанных с упразднением холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», а также подготовки предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности.

Комиссии, во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым в 15-дневный срок необходимо совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать и представить комплекс необходимых мер и предложений.

Напомним, холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт» была образована Указом Президента в октябре 2015 года.

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