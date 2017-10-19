В Узбекистане упраздняется ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

Источник: UzReport.news

Документом поручено образовать комиссию для разработки и реализации комплекса организационных мер, связанных с упразднением холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», а также подготовки предложений по организации управления предприятиями хлопкоочистительной и масложировой промышленности.

Комиссии, во главе с вице-премьером, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым в 15-дневный срок необходимо совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать и представить комплекс необходимых мер и предложений.