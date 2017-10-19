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14:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участок автодороги от Иркутска до Листвянки могут ввести в эксплуатацию к 1 ноября

Объект включили в план мероприятий к 80-летию региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Участок с 12-го по 21-й км автомобильной дороги Иркутск-Листвянка планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября. Объект включили в план мероприятий к 80-летию Иркутской области. Об этом сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов сегодня, 19 октября, на пресс-конференции по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Иркутской агломерации. Сейчас работы на трассе уже завершены. Подрядчики устраняют небольшие замечания, сообщает ИА IrkutskMedia.

«В этом году вводятся два крупнейших объекта — Иркутск-Листвянка (12−21) и Тайшет-Чуна-Братск (36 км). Естественно, к 80-летию мы их включили в план мероприятий, так как это достаточно крупные и важные для региона проекты. На севере это соединение двух территорий, которое позволяет нам сократить путь от Тайшета до Братска. Сейчас работы уже закончены. Дорога от Иркутска до Листвянки — это туристический значимый объект, визитная карточка Иркутской области и важная часть для Байкала. Сейчас на объекте устраняются небольшие замечания. Приемка работ будет осуществляться до 1 ноября», — сказал Евгений Липатов.

На сегодняшний день из 72-х объектов в Ангарске, Шелехове и Иркутске уже выполнено 57 объектов. Остальные объекты либо доделываются, либо находятся в стадии приемки.

«Было выполнено 16 выездов, проверено 60 объектов. В целом выявлено порядка 140 нарушений. Большинство замечаний было исправлено в срок. Некоторые участки не раз и не два переделывались. Это не говорит о том, что дорожники некомпетентны и вкатывают деньги в асфальт. Это связано с качеством и не повлияло на увеличение финансирования. Есть к чему стремиться, сейчас прорабатываем планы следующего года»
Виктор Цишковский
начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений УПРДОР «Прибайкалье»

Многие региональные проекты уже завершены или близки к финалу — капитальный ремонт подъезда к поселку Новогрудинина в Иркутском районе выполнен на 78%, ремонт трассы Иркутск — Оса — Усть-Уда в Иркутском районе. Все работы планируют закончить 30 октября. Также установлены светофоры на Качугском тракте, выполняется устройство освещения на Мельничном тракте. На 90% сделаны работы по укладки асфальтобетонного покрытия. Сейчас идет проверка их качества.

В общем в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Иркутской агломерации в нормативное состояние планируется привести 93 км автодорог, устранить 30 мест концентрации ДТП. Заключено 29 контрактов на 72 объекта. Общая сумма консолидированного бюджета составила 2,34 млрд рублей. Основной упор сделан на сеть городов.

Кроме того, в Минстрое Иркутской области уже есть планы реализации проекта с 2019 года, среди них: реконструкция реконструкция Качугского тракта, мостового перехода через реку Куду по Александровскому тракту, транспортные развязки в Иркутске и Ангарске.

Сейчас на сайте регионального Минстроя проходят общественные обсуждения планов реализации проекта в 2018 году. Актуальные предложения будут учтены — с внесением правок в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Принять участие в обсуждении и ознакомиться с участками, которые собираются приводить в нормативное состояние в следующем году, может любой желающий.

Напомним, основная схема автомобильного движения по левой и по правой оси на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке 12 — 29 км вступила в действие в конце сентября. Открыто движение по автомобильной развязке в районе поселке Молодежный. Подрядчику предстоит завершить работы по устройству развязки в районе поселка Пивовариха, устройству покрытия на разворотных съездах, обустройству участка реконструкции. Окончание работ по контракту — 30 октября.

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