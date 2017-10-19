Участок автодороги от Иркутска до Листвянки могут ввести в эксплуатацию к 1 ноября
Объект включили в план мероприятий к 80-летию региона.
Объект включили в план мероприятий к 80-летию региона.
Участок с 12-го по 21-й км автомобильной дороги
«В этом году вводятся два крупнейших объекта —
На сегодняшний день из 72-х объектов в Ангарске, Шелехове и Иркутске уже выполнено 57 объектов. Остальные объекты либо доделываются, либо находятся в стадии приемки.
«Было выполнено 16 выездов, проверено 60 объектов. В целом выявлено порядка 140 нарушений. Большинство замечаний было исправлено в срок. Некоторые участки не раз и не два переделывались. Это не говорит о том, что дорожники некомпетентны и вкатывают деньги в асфальт. Это связано с качеством и не повлияло на увеличение финансирования. Есть к чему стремиться, сейчас прорабатываем планы следующего года»
Многие региональные проекты уже завершены или близки к финалу — капитальный ремонт подъезда к поселку Новогрудинина в Иркутском районе выполнен на 78%, ремонт трассы Иркутск — Оса —
В общем в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Иркутской агломерации в нормативное состояние планируется привести 93 км автодорог, устранить 30 мест концентрации ДТП. Заключено 29 контрактов на 72 объекта. Общая сумма консолидированного бюджета составила 2,34 млрд рублей. Основной упор сделан на сеть городов.
Кроме того, в Минстрое Иркутской области уже есть планы реализации проекта с 2019 года, среди них: реконструкция реконструкция Качугского тракта, мостового перехода через реку Куду по Александровскому тракту, транспортные развязки в Иркутске и Ангарске.
Сейчас на сайте регионального Минстроя проходят общественные обсуждения планов реализации проекта в 2018 году. Актуальные предложения будут учтены — с внесением правок в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Принять участие в обсуждении и ознакомиться с участками, которые собираются приводить в нормативное состояние в следующем году, может любой желающий.
Напомним, основная схема автомобильного движения по левой и по правой оси на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке 12 — 29 км вступила в действие в конце сентября. Открыто движение по автомобильной развязке в районе поселке Молодежный. Подрядчику предстоит завершить работы по устройству развязки в районе поселка Пивовариха, устройству покрытия на разворотных съездах, обустройству участка реконструкции. Окончание работ по контракту — 30 октября.