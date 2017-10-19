Южноуральским бюджетникам добавят к зарплате больше миллиарда

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С учетом одобренных депутатами ЗСО поправок, по данным заместителя министра финансов Антона Прыгунова, доходная часть бюджета региона на сегодня составляет 141,166 миллиарда рублей, расходная — 143,669 миллиарда. Дефицит остается прежний — в районе 2,5 миллиарда. Однако внутри бюджета произведено некоторое перераспределение средств.

«Во исполнение “майских” указов президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам будут перераспределены 1,115 миллиарда рублей, зарезервированные на эти цели, — сообщил Прыгунов. — Больше всего денег — 0,5 миллиарда — получит региональное министерство здравоохранения. Наименьшую сумму — 1,5 миллиона — госкомитет по делам архивов».

Добавим, министерство образования получит дополнительно 237,7 миллиона на оплату труда педагогов, министерство культуры -107,4 миллиона, министерство социальных отношений — 82,1 миллиона рублей. Кроме того, за счет перераспределения предусмотрены расходы в 36,3 миллиона на увеличение фонда оплаты труда персоналу детских садов.