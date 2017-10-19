Бондарев открыл Буркову планово убыточное омское предприятие

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Минпром предложил финансировать из бюджета 54 самых убыточных маршрутов.

«Почему мы берем эту нагрузку на себя, на бюджет. Почему не привлекаются частные перевозчики» — вопросил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

Докучаев объяснил, что очень много нелегальных перевозчиков, для борьбы с которыми сейчас министерством разрабатывается программа. Куратор отрасли Игорь Бондарев рассказал, что частные перевозчики отказываются работать на невыгодных маршрутах.

Тогда руководитель региона поинтересовался, в каком положении находится «Омскоблавтотранс» и когда проводилась последняя проверка его эффективности.

«Там 260 миллионов кредиторки, но это планово убыточное предприятие», — ответил Бондарев.