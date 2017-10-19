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14:26 (мск), источник: СуперОмск

Бондарев открыл Буркову планово убыточное омское предприятие

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр промышленности и транспорта Александр Докучаев доложил об обеспечении транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах с низким пассажиропотоком.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Минпром предложил финансировать из бюджета 54 самых убыточных маршрутов.

«Почему мы берем эту нагрузку на себя, на бюджет. Почему не привлекаются частные перевозчики» — вопросил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

Докучаев объяснил, что очень много нелегальных перевозчиков, для борьбы с которыми сейчас министерством разрабатывается программа. Куратор отрасли Игорь Бондарев рассказал, что частные перевозчики отказываются работать на невыгодных маршрутах.

Тогда руководитель региона поинтересовался, в каком положении находится «Омскоблавтотранс» и когда проводилась последняя проверка его эффективности.

«Там 260 миллионов кредиторки, но это планово убыточное предприятие», — ответил Бондарев.

Александр Бурков дал поручение создать рабочую группу, которая займется выведением Омскоблавтотранса из сложившеся ситуации и изучением опыта других регионов по привлечению частных перевозчиков.

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