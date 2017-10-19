Сокращение долгов по зарплате — в зоне постоянного внимания руководства Волгоградской области

Источник: РИАЦ

Мероприятие проходило в новом волгоградском интерактивном музее «Россия — Моя история».

Как заявил губернатор, проблема носит серьезный характер.

— Несмотря на принимаемые меры, задолженность не удается свести на нет. А в отдельных случаях она растет. Проблема осложняется тем, что предприятия-должники находятся в стадии банкротства. Погашение долгов возможно лишь после реализации имущества, но этого не происходит. Предвидя неблагоприятное развитие ситуации, я встречался собственниками проблемных предприятий и предлагал помощь. Однако они отказались и сегодня проблема обострилась, — рассказал глава региона.

И все же, по мнению Андрея Бочарова, подвижки в решении проблемы есть.

— У нас есть понимание того, как действовать в том или ином случае. Нельзя оставлять людей без заработанных денег, — заявил он.

Губернатор высоко оценил работу Общественной палаты по этому и другим актуальным проблемам региона.

— Прямой диалог, конструктивные дискуссии по животрепещущим вопросам позволяют глубже вникать в суть проблем. Ваша деятельность дала новый импульс развитию взаимоотношений власти и общественности. Спасибо, что вы не боитесь браться за обсуждение самых сложных вопросов. Нельзя принимать решение без учета интересов населения, — сказал Андрей Бочаров.

Также в ходе встречи губернатор предложил провести в следующем году широкое обсуждение вопросов содержания и формирования тарифов. Не только коммунальных, но и любых других.