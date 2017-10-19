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14:59 (мск), источник: BFM.ru

Названа стоимость самых дорогих домов столицы

Самым дорогим домом столицы названа гостиница «Москва», сообщают эксперты компании Savills.

Russia. Moscow. Hotel Radisson "Ukraine".

Квадратный метр апартаментов в ней оценивается в 47 тысяч долларов.

Второе место досталось жилому комплексу Гранатный палас, где квадратный метр в среднем стоит 39 тысяч долларов.

Третье место занимает клубный дом Nabokov, где «квадрат» жилья обойдется в 35 тысяч долларов.

Четвертое и пятое места закрепились за жилыми комплексами «Малая Никитская 15» и St. Nickolas на Никольской улице, квадратный метр в которых стоит 32 и 21 тысячу долларов соответственно.

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«Дома, которые были в буквальном смысле слова эталонами элитности в начале 2000-х, сейчас уже в определенной степени морально и/или физически устарели. И покупатели, в свою очередь, уже не готовы платить за квартиры в них цену на уровне максимальных отметок — более 30 тысяч долларов за квадратный метр», — пояснил управляющий партнер компании Дмитрий Халин.

По его словам, часть предложений в таких домах зачастую долгое время не могут найти покупателей, поэтому оценивать истинный уровень цен в них затруднительно.

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