Названа стоимость самых дорогих домов столицы
Самым дорогим домом столицы названа гостиница «Москва», сообщают эксперты компании Savills.
Самым дорогим домом столицы названа гостиница «Москва», сообщают эксперты компании Savills.
Квадратный метр апартаментов в ней оценивается в 47 тысяч долларов.
Второе место досталось жилому комплексу Гранатный палас, где квадратный метр в среднем стоит 39 тысяч долларов.
Третье место занимает клубный дом Nabokov, где «квадрат» жилья обойдется в 35 тысяч долларов.
Четвертое и пятое места закрепились за жилыми комплексами «Малая Никитская 15» и St. Nickolas на Никольской улице, квадратный метр в которых стоит 32 и 21 тысячу долларов соответственно.
«Дома, которые были в буквальном смысле слова эталонами элитности в начале 2000-х, сейчас уже в определенной степени морально и/или физически устарели. И покупатели, в свою очередь, уже не готовы платить за квартиры в них цену на уровне максимальных отметок — более 30 тысяч долларов за квадратный метр», — пояснил управляющий партнер компании Дмитрий Халин.
По его словам, часть предложений в таких домах зачастую долгое время не могут найти покупателей, поэтому оценивать истинный уровень цен в них затруднительно.