В Екатеринбурге сровняют с землей Дом детского творчества

Источник: УралИнформБюро

На пересечении улицы Советской и переулка Паркового стартовал снос заброшенного здания сталинской архитектуры, в котором ранее размещались школа № 35 и Дом детского творчества. Об этом «Уралинформбюро» сообщили специалисты юридического отдела Специализированного управления эксплуатации и реабилитации жилья (ЕМУП СУЭРЖ). Юристы отметили, что демонтаж здания займет не один день.

До 2025 года на этом месте будет построена жилая высотка переменной этажности — от 10 до 17 этажей. Ее проект был вынесен областным Минстроем на публичные слушания еще в марте 2017 года. Тогда же жители микрорайона Пионерский проголосовали за снос аварийного здания.