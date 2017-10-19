Застройщик ЖК «Любимов» в Березниках может построить в Перми аквапарк

Одной из тем беседы станет возможный проект строительства аквапарка в Перми.

Предполагаемый застройщик — ЗАО «Компания «Еврострой». Напомним, что в августе этого года компания получила право заключение договора на возведение шести 17-этажных домов в квартале № 10 микрорайона «Любимов» в Березниках.