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14:57 (мск), источник: NewsKo

Застройщик ЖК «Любимов» в Березниках может построить в Перми аквапарк

Как стало известно «Новому компаньону» завтра 20 октября и. о. министра экономического развития Пермского края Павел Носков встретится с главой Прикамья Максимом Решетниковым.

Одной из тем беседы станет возможный проект строительства аквапарка в Перми.

Предполагаемый застройщик — ЗАО «Компания «Еврострой». Напомним, что в августе этого года компания получила право заключение договора на возведение шести 17-этажных домов в квартале № 10 микрорайона «Любимов» в Березниках.

Возможно, что аквапарк будет возведён недалеко от нового пермского зоопарка в Индустриальном районе.

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