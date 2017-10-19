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17:44 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий

В Татарстане Роспотребнадзор по РТ из оборота изъял 206 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Prokazan.ru

 — Объем изъятой продукции, с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения и отсутствием полной информации о товаре, составил 692 кг, — говорится в сообщении.

Так, по данным надзорного ведомства, за три квартала текущего года было исследовано 1,5 тыс. хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности.

 — Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий без источников холода и нарушение технологии производства, — отметили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что по итогам проверки ответственные лица были привлечены к административной ответственности.

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