В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий

Источник: Prokazan.ru

— Объем изъятой продукции, с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения и отсутствием полной информации о товаре, составил 692 кг, — говорится в сообщении.

Так, по данным надзорного ведомства, за три квартала текущего года было исследовано 1,5 тыс. хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности.

— Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий без источников холода и нарушение технологии производства, — отметили в Роспотребнадзоре.