В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий
В Татарстане Роспотребнадзор по РТ из оборота изъял 206 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает
В Татарстане Роспотребнадзор по РТ из оборота изъял 206 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает
— Объем изъятой продукции, с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения и отсутствием полной информации о товаре, составил 692 кг, — говорится в сообщении.
Так, по данным надзорного ведомства, за три квартала текущего года было исследовано 1,5 тыс. хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности.
— Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий без источников холода и нарушение технологии производства, — отметили в Роспотребнадзоре.
Сообщается, что по итогам проверки ответственные лица были привлечены к административной ответственности.