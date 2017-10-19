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15:16 (мск), источник: dostup1.ru

В Златоусте появится около 1 тыс. рабочих мест

В моногороде готовы к реализации сразу нескольких инвестпроектов.

В Златоусте в ближайшем будущем появится около 1 тыс. рабочих мест — мэрия рапортует о реализации сразу нескольких инвестпроектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Один из самых крупных по размеру инвестиций — ООО «Грани Таганая». Предприниматель намерен вложить более 1,5 млрд рублей. Проект позволит создать более 500 рабочих мест. В сентябре 2017 года начато строительство, Сбербанком России рассмотрена заявка на получение заемных источников финансирования.

Еще один проект — ООО «Кафе ин кафе Интернешнл». Инвестиции составят более 490 млн рублей, планируется создание 120 рабочих мест. В настоящее время компания разместила оборудование в помещении, арендованном на три года, и начала производство продукции. Прорабатывается заявка в Фонд развития моногородов на предоставления льготного кредита.

До конца 2017 года в Златоусте откроют лыжно-биатлонный комплекс.

Более 200 млн рублей для реализации двух проектов планирует вложить ООО «Авангард-строй». В настоящее время разработан бизнес-план проекта. Также продолжается работа с инвестором из Республики Татарстан — НПО «Бьеф» — производителем комплектующих для автомобилестроения.

Напомним, программу развития Златоуста как моногорода глава округа Вячеслав Жилин успешно защитил на уровне правительственной комиссии в Москве. Программа поддержана Фондом развития моногородов, губернатором Борисом Дубровским и региональным правительством.

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