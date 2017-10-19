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15:22 (мск), источник: Интерфакс

Второй резидент ТОСЭР появился в моногороде Бакал

Челябинск. 19 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о включении в федеральный реестр резидентов ТОСЭР в Бакале второго инвестора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Компания “Урал-рециклинг” создаст порядка 60 рабочих мест, большинство из которых — высокотехнологические и автоматизированные. Соглашение об осуществлении деятельности компании на территории опережающего социально-экономического развития заключено», — цитирует пресс-служба главу региона.

Как сообщалось, ООО «Урал-рециклинг» намерено реализовать проект по производству гранулированного чугуна и оксида цинка из переработанных отходов.

Объем инвестиций в проект составит более 330 млн рублей, 20% этой суммы инвестор вложит из собственных средств, 100 млн рублей, или около 30% стоимости проекта, компания намерена привлечь из Фонда развития промышленности.

После выхода на проектную мощность, намеченного на IV квартал 2019 года, предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов металлургического производства. Ожидаемый срок окупаемости — 4 года.

Первым резидентом ТОСЭР в Бакале в июле 2017 года стала компания «Легпром», которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. В первый год ею планируется создание 70−75 рабочих мест, при полномасштабной реализации проекта — до 200.

Статус ТОСЭР Бакалу был присвоен 6 марта текущего года. Всего на базе ТОСЭР в Бакале инвесторы намерены реализовать 5 проектов суммарной стоимостью около 1 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в моногороде может быть создано более 900 рабочих мест.

В ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы для новых высокотехнологичных предприятий, в частности, по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет, ставка составит 0% вместо действующих 2%; по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет, не более 5% против действующих 18%; по налогу на имущество и земельному налогу ставки обнулены. Кроме того, резиденты ТОСЭР будут платить в пенсионный фонд 6% взамен нынешних 22%, в соцстрах — 1,5% взамен 2,9%, в фонд обязательного медстрахования — 0,1% взамен 5,1%.

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