Второй резидент ТОСЭР появился в моногороде Бакал
Челябинск. 19 октября.
Челябинск. 19 октября.
«Компания “Урал-рециклинг” создаст порядка 60 рабочих мест, большинство из которых — высокотехнологические и автоматизированные. Соглашение об осуществлении деятельности компании на территории опережающего
Как сообщалось, ООО «Урал-рециклинг» намерено реализовать проект по производству гранулированного чугуна и оксида цинка из переработанных отходов.
После выхода на проектную мощность, намеченного на IV квартал 2019 года, предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. тонн отходов металлургического производства. Ожидаемый срок окупаемости — 4 года.
Первым резидентом ТОСЭР в Бакале в июле 2017 года стала компания «Легпром», которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. В первый год ею планируется создание 70−75 рабочих мест, при полномасштабной реализации проекта — до 200.
Статус ТОСЭР Бакалу был присвоен 6 марта текущего года. Всего на базе ТОСЭР в Бакале инвесторы намерены реализовать 5 проектов суммарной стоимостью около 1 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в моногороде может быть создано более 900 рабочих мест.
В ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы для новых высокотехнологичных предприятий, в частности, по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет, ставка составит 0% вместо действующих 2%; по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет, не более 5% против действующих 18%; по налогу на имущество и земельному налогу ставки обнулены. Кроме того, резиденты ТОСЭР будут платить в пенсионный фонд 6% взамен нынешних 22%, в соцстрах — 1,5% взамен 2,9%, в фонд обязательного медстрахования — 0,1% взамен 5,1%.