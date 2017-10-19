Кондратьев: До конца недели тепло дадут во всех районах Краснодарского края
КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. На часе контроля в Краснодарском крае обсудили начало отопительного сезона. В 17 районах региона пока все еще нет тепла.
КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. На часе контроля в Краснодарском крае обсудили начало отопительного сезона. В 17 районах региона пока все еще нет тепла.
В настоящее время в 17 районах края социальные объекты остаются без тепла.
Как написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем «Телеграмм-канале», до конца это неделе отопление обязаны дать.
«Люди не требуют ничего сверхъестественного, и чиновники должны просто выполнять свои обязанности. Без напоминаний от граждан и вмешательства губернатора», — написал губернатор.