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16:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев: До конца недели тепло дадут во всех районах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. На часе контроля в Краснодарском крае обсудили начало отопительного сезона. В 17 районах региона пока все еще нет тепла.

В настоящее время в 17 районах края социальные объекты остаются без тепла.

Как написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем «Телеграмм-канале», до конца это неделе отопление обязаны дать.

«Люди не требуют ничего сверхъестественного, и чиновники должны просто выполнять свои обязанности. Без напоминаний от граждан и вмешательства губернатора», — написал губернатор.

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